10:38 (мск), источник: СуперОмск
Кого исключили из состава правительства Омской области?
Во вторник, 28 ноября 2023 года, опубликовано распоряжение губернатора Омской области Виталия Хоценко «О формировании правительства Омской области».
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Согласно тексту документа, в состав регионального правительства вошли: первые зампреды Рустам Мингазов и Дмитрий Ушаков, а также заместители председателя Олег Заремба, Иван Кротт (также занимает пост министра образования), Владимир Куприянов (министр труда и соцразвития), Динар Курманов, Анна Марухина (руководитель аппарата губернатора), Алексей Ромахин, Денис Цуканов (министр цифрового развития и связи), Вадим Чеченко (министр финансов).
Напомним, что о новом составе областного правительства и кабинета министров глава региона Виталий Хоценко объявил 20 ноября 2023 года.
Согласно изменениям в Устав Омской области, принятым Заксобранием 19 октября 2023 года, министров предложено исключить из круга лиц, являющихся членами правительства Омской области.
Таким образом в состав облаправительства не вошли следующие руководители министерств: Николай Дрофа (Минсельхоз), Евгений Козлов (Минимущества, Алексей Кубиц (Министерство региональной безопасности), Анна Негодуйко (Минэкономики), Андрей Посаженников (Минпром), Александр Рашко (Минстрой), Анастасия Терпугова (Министерство региональной политики и массовых коммуникаций), Юрий Трофимов (Минкульт), Владимир Шнипко (Минэнерго и ЖКК).
Отметим, что при принятии поправок в Устав Омской области подчеркивалось, что престижность должности министра в связи с изменениями не понижается.
Кроме того, согласно поправкам в Уставе региона, контракты с министрами теперь заключаются на год с возможностью продления.