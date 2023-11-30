Борт Лаврова прибыл в Скопье через территорию Греции, а не Болгарии

Как стало известно ТАСС, болгарская сторона отказала в пролете самолету главы МИД РФ, если на борту будет находиться официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
В ноте МИД Болгарии, которой располагает агентство, в частности, говорится: «Разрешение предоставляется для участия в вышеупомянутом заседании в Скопье министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и сопровождающей его делегации в соответствии с нотой. Разрешение не относится к директору департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, фигурирующей в санкционном списке, согласно действующему праву ЕС».
Эксперты полагают, что это не связано с санкциями, так как сам Лавров входит в санкционный список ЕС. «Возможно, официальная София боится Захарову, даже летящую в самолете», — сказал собеседник ТАСС в дипломатических кругах.
В 2022 году Польша, будучи на тот момент действующим председателем ОБСЕ, отказала российской делегации во главе с Лавровым в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь. МИД РФ заявил тогда, что действия Варшавы беспрецедентны, провокационны и несовместимы со статусом Польши как председателя организации.
В международном праве принято опираться на основной документ, регулирующий правила воздушного сообщения — Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция). Согласно ей, под территорией государства понимаются «сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды». Воздушное пространство в термин «территория» не входит. В связи с этим действие европейских санкций не должно распространяться на транзитный беспосадочный пролет воздушного судна, в том числе находящихся на его борту лиц.