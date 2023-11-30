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13:13 (мск), источник: ТАСС

Кабмин Израиля расширит раздачу оружия населению после теракта в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжить раздачу огнестрельного оружия гражданам для самозащиты от террористов после теракта в Иерусалиме, в ходе которого в четверг утром были убиты трое израильтян.

Источник: AP 2023

Возглавляемое мной правительство продолжит расширять раздачу оружия гражданам. Это мера, которая снова и снова доказывает свою эффективность в войне против кровавого террора.

Беньямин Нетаньяху
премьер-министр Израиля

Пресс-служба израильского МИД ранее в четверг сообщила, что по меньшей мере трое израильтян погибли, еще шестеро пострадали в результате атаки вооруженных террористов на автобусную остановку на въезде в Иерусалим.в.

По данным радиостанции Kan, два связанных с движением ХАМАС вооруженных палестинца на автомобиле, принадлежащем семье одного из них, подъехали к автобусной остановке, вышли из машины и начали стрелять по стоявшим там людям из пистолета и винтовки М16. Двое израильских солдат и гражданский убили нападавших ответным огнем, указывает радио.

«Быстрая реакция двух бойцов и гражданского, ликвидировавших террористов, предотвратила еще более серьезную трагедию. Я ценю тот факт, что и солдаты, и гражданские лица действовали быстро», — добавил Нетаньяху, отметив, что «все террористы ХАМАС смертны — в Иерусалиме, Газе, Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан — прим. ТАСС), повсюду».

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