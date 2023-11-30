Кабмин Израиля расширит раздачу оружия населению после теракта в Иерусалиме

Пресс-служба израильского МИД ранее в четверг сообщила, что по меньшей мере трое израильтян погибли, еще шестеро пострадали в результате атаки вооруженных террористов на автобусную остановку на въезде в Иерусалим.в.
По данным радиостанции Kan, два связанных с движением ХАМАС вооруженных палестинца на автомобиле, принадлежащем семье одного из них, подъехали к автобусной остановке, вышли из машины и начали стрелять по стоявшим там людям из пистолета и винтовки М16. Двое израильских солдат и гражданский убили нападавших ответным огнем, указывает радио.
«Быстрая реакция двух бойцов и гражданского, ликвидировавших террористов, предотвратила еще более серьезную трагедию. Я ценю тот факт, что и солдаты, и гражданские лица действовали быстро», — добавил Нетаньяху, отметив, что «все террористы ХАМАС смертны — в Иерусалиме, Газе, Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан — прим. ТАСС), повсюду».