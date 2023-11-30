30 ноября, источник: Ведомости
Захарова ответила на критику Бербок в адрес Лаврова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила напомнить министру иностранных дел Германии Анналене Бербок о трансляции выступлений СМИД ОБСЕ.
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Такое заявление она сделала после слов Бербок о министре иностранных дел РФ Сергее Лаврове, где она отметила, что глава российского МИД появляется в зале якобы «только тогда, когда говорит сам, а не для того, чтобы слушать других».
«Почему-то год назад ее не волновало, что Сергей Лавров вообще не появился в зале, поскольку польское председательство не направило России приглашение на заседание. Жаль, что она раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале, Тогда натовские страны, понимая ее печаль, не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы», — написала Захарова в Telegram.
Представитель российского МИДа предложила рассказать Бербок о трансляциях выступлений СМИД ОБСЕ. «Все выступления на Совете министров транслируются онлайн и послушать всех можно в любой точке планеты. А вот выступить — лишь находясь в зале», — заключила она.
Лавров 30 ноября прибыл в Северную Македонию для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Самолет российского министра летел через Грецию, хотя ранее ожидалось, что воздушное пространство откроет Болгария. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщала, что София дала положительный ответ на ноту российского МИДа о пролете борта Лаврова через воздушное пространство Болгарии. С февраля 2022 г. Лавров и Захарова находятся под санкциями ЕС.
Как отметила сама Захарова, в официальной ноте МИД Болгарии было прямо сказано, что самолету пролететь над страной можно, а ей в самолете — нет. Кремль назвал запрет Болгарии абсурдным и глупым.