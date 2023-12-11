Турция может поддержать членство Швеции в НАТО, пишут СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что США отправляют Греции истребители F-16, но отказываются поставлять их Турции, несмотря на то, что Анкара заплатила за них.
«Турция склонна поддержать расширение НАТО и членство Швеции, если США выполнят свое обещание по F-16. Ходят слухи, что после того, как на повестку дня встал вопрос о членстве Финляндии и Швеции, в кулуарах были достигнуты положительные результаты. Утверждается, что тайное эмбарго на поставки оружия, введенное против Турции 3−4 странами, было отменено», — пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.
«Проблема здесь не в членстве Швеции, а в отсутствии доверия со стороны США. Если это доверие будет установлено, путь Швеции будет проложен», — отмечает издание.
Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС «между собой не связаны». В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.