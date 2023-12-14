22:00 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Посол Казахстана прокомментировал запрет на перецепку для фур из Беларуси
По словам дипломата, в настоящее время не ясно, что ждет белорусских перевозчиков после окончания срока запрета.
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МИНСК, 14 дек — Sputnik. Ситуацию с лишением белорусских международных перевозчиков права перемещать товары в Казахстан с использованием перецепки или перегрузки прогнозировать сложно, как и то, чего им ждать после окончания срока запрета, сообщил посол страны в Минске Ерлан Байжанов, отвечая на вопрос Sputnik.
Казахстан до 1 января 2025 года запретил въезд на свою территорию белорусских фур, которые перемещают грузы из третьих стран с помощью перецепки/перегрузки. Это касается именно большегрузов из Беларуси, которые перегружают товары из ЕС.
«Сейчас очень трудно прогнозировать, чего стоит ожидать автоперевозчикам из Беларуси после 1 января 2025 года, потому что недавно казахстанские перевозчики лишились права перегрузки или перецепки в пунктах пропуска в Беларуси. Я не буду говорить о том, что это элемент торговой войны, но это — ограничение».
По словам дипломата, здесь необходимо учитывать то, что очень много российских и белорусских перевозчиков в условиях западных санкций постарались зарегистрироваться в Казахстане. Они создали соответствующие предприятия, получили местные номера, но, по сути, по-прежнему являются российскими или белорусскими.
Он также отметил, что это происходит в рамках установленных правил ЕАЭС, то есть они пользуются теми же правами, что и казахстанские перевозчики.
Байжанов рассказал, что произошедшее повлияло на водителей из Казахстана, они уже требуют от Министерства транспорта и МИД республики снизить уровень конкуренции.
В отношении запрета на перегрузку или перецепку для казахстанских фур в Беларуси посол подчеркнул: трудно говорить, каков дальнейший план у транспортных властей в Астане.
«Думаю, они будут исходить из того, что это ограничение для казахстанских автоперевозчиков», — заключил Байжанов.