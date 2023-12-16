Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС

По данным EUobserver, канцлер Австрии Карл Нехаммер поддержал итоговое коммюнике саммита стран ЕС, в котором в том числе говорилось об одобрении 12-го пакета санкций. Однако в последний момент он наложил вето на санкции. Украина внесла Raiffeisen Bank International в список «спонсоров войны» в марте. Среди причин было названо продолжение работы банка в России. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг критиковал украинский список.
По информации СМИ, 12-й пакет санкций включает запрет на прямые поставки российских алмазов и на камни, которые были переработаны в третьих странах. Может быть запрещен экспорт станков, которые могут применяться для создания оружия. Пакет также содержит меры, которые, по мнению Брюсселя, позволят более эффективно соблюдать потолок цен на российскую нефть. Рассматривается возможность введения ограничений на такие товары, как литиевые батареи, термостаты, некоторые химикаты, двигатели для беспилотников. Ограничения могут быть введены против сына Дмитрия Медведева и компании «АльфаСтрахование».
Леонид Уварчев