Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС

По информации СМИ, 12-й пакет санкций включает запрет на прямые поставки российских алмазов и на камни, которые были переработаны в третьих странах. Может быть запрещен экспорт станков, которые могут применяться для создания оружия. Пакет также содержит меры, которые, по мнению Брюсселя, позволят более эффективно соблюдать потолок цен на российскую нефть. Рассматривается возможность введения ограничений на такие товары, как литиевые батареи, термостаты, некоторые химикаты, двигатели для беспилотников. Ограничения могут быть введены против сына Дмитрия Медведева и компании «АльфаСтрахование».