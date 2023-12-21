Воронежским призывникам осенью 2024 года начнут присылать электронные повестки

Воронежским призывникам, как и молодым людям по всей России, в осенний призыв 2024 года, который начнется в октябре и завершится в декабре, начнут присылать электронные повестки. Организовать работу по формированию их реестра и предоставлению доступа к личному кабинету поручил Владимир Путин в четверг, 21 декабря.
До 15 января 2024 года Президенту должны представить доклады о постановке молодых людей на воинский учет без личной явки в военкомат, а также о ситуации с электронными повестками. Владимир Путин поручил обеспечить автоматическое подтверждение права на отсрочку от призыва в онлайн-режиме. С момента размещения в личном кабинете на «Госуслугах» повестка будет считаться полученной.
Законопроект о едином реестре военнообязанных депутаты Госдумы одобрили в трех чтениях. Данные для него будут предоставлять работодатели, Федеральная налоговая служба, МВД, ЦИК, Министерство просвещения, суды, научные и медицинские организации, социальный фонд и вузы. В реестр включат сведения о водительском удостоверении, ИНН и номере телефона призывника. Информации, являющейся охраняемой законом тайной личной жизни, там не будет.
Подразделение, которое займется внедрением и сопровождением информационной системы воинского учета, сформируют в Министерстве обороны России до 15 января.