Воронежским призывникам осенью 2024 года начнут присылать электронные повестки

До 15 января 2024 года Президенту должны представить доклады о постановке молодых людей на воинский учет без личной явки в военкомат, а также о ситуации с электронными повестками. Владимир Путин поручил обеспечить автоматическое подтверждение права на отсрочку от призыва в онлайн-режиме. С момента размещения в личном кабинете на «Госуслугах» повестка будет считаться полученной.