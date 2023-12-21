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NYT узнала о плане США использовать активы России для помощи Украине

Администрация американского президента Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками США об использовании замороженных активов России (около $300 млрд) для помощи «военным усилиям Украины» на фоне ослабления финансовой поддержки, пишет The New York Times cсылкой на источники.
Конгресс США
Источник: AP 2023

Глава Минфина США Джанет Йеллен ранее заявляла, что конфискация активов невозможна без соответствующих действий со стороны Конгресса. Кроме того, как пишет NYT, американские власти опасаются, что из-за таких шагов другие государства могут отказаться от хранения своих активов в США.

Однако теперь администрация Байдена в координации с «Большой семеркой» решила изучить может ли она использовать средства, задействовав уже имеющиеся механизмы и полномочия, либо следует ли ей обратиться к Конгрессу с просьбой разрешить такой шаг. Как пишет NYT, поддержка подобного шага в Конгрессе растет, что вселяет оптимизм в членом администрации Байдена.

В последние недели переговоры между официальными лицами, главами ЦБ и Минфинов, а также дипломатами и юристами активизировались. Власти США давят на остальных членов G7 с целью подготовить стратегию к 24 февраля 2024 года, второй годовщине начала боевых действий.

Как отмечает NYT, пока не было решено, получит ли Украина средства напрямую и на какие цели их могут направить — на помощь экономике и восстановление, либо прямо на военную поддержку. Обсуждения активизировались на фоне того, как Конгресс США не смог согласовать новый пакет военной помощи Украине до конца этого года.

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экономика