NYT узнала о плане США использовать активы России для помощи Украине

Как отмечает NYT, пока не было решено, получит ли Украина средства напрямую и на какие цели их могут направить — на помощь экономике и восстановление, либо прямо на военную поддержку. Обсуждения активизировались на фоне того, как Конгресс США не смог согласовать новый пакет военной помощи Украине до конца этого года.