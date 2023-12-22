Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций

«В число новых физических лиц, попавших под санкции, в частности, входят военнослужащие белорусских вооруженных сил, руководители военно-промышленных компаний и члены Центральной избирательной комиссии России. Недавно попавшие под санкции компании и организации в основном принадлежат российским оборонным предприятиям», — говорится в заявлении на сайте правительства Швейцарии.
В сообщении указано, что, хотя это решение объявлено 22 декабря, ограничения вступили в силу 21 декабря в 20:00. В ближайшее время Швейцария присоединится к остальным мерам 12-го пакета санкций Евросоюза, говорится в заявлении.
Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций 18 декабря. Главным нововведением санкционного режима стали ограничения против российской алмазной отрасли. Кроме того, ограничения затронут изделия из железа, чугуна, меди и алюминия, включая проволоку, фольгу, трубы, некоторые химические вещества, литиевые батареи, термостаты и другое. Под ограничения попали, в частности, телеканалы «Спас» и «Царьград», российская особая экономическая зона «Алабуга», ПАО «Туполев», группа «АльфаСтрахование», Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин, 14 членов ЦИКа, сын Дмитрия Медведева Илья, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Петр Бузлаев