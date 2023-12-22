300 тысяч подписей, волонтеры и герой Баксиков: каким будет штаб Путина в Казани

«С 2000 года мы наблюдаем, как Владимир Владимирович участвовал в развитии нашего государства. Нас боятся на Западе, его боятся на Западе и пусть дальше боятся. Мы видели, как развивается страна, и я очень доволен работой Путина, но считаю, что он еще не закончил и уходить ему нельзя. Да и других претендентов на должность Верховного главнокомандующего я не вижу», — пояснил Герой России свою позицию.