Сближение с Вьетнамом: почему это выгодно Дальнему Востоку

Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ, 18+) в 2013 году назвал развитие российского Дальнего Востока национальным приоритетом XXI века. Спустя десять лет российский лидер на той же площадке отметил значительные успехи, достигнутые российским бизнесом в рамках стратегии «Разворот на Восток», акцентами которой являются масштабная перестройка транспортно-логистического комплекса в регионе и развитие сотрудничества экспортеров и импортеров с дружественными странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Можно сказать, что в новых реалиях на первый план выходит формат полноценного стратегического сотрудничества на основе высокого доверия. Российские власти уверены, что огромный потенциал в плане торгово-инвестиционного сотрудничества в сферах энергетики, промышленности и сельского хозяйства заложен в партнерстве с Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ), сделавшей громадный скачок в последние годы в своем промышленном развитии. Тем более, что основа взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами была заложена ещё в СССР, при этом особая роль отводилась порту Владивосток. О потенциале инвестиционного и культурного сотрудничества Вьетнама и Дальнего Востока РФ — в дружественном обзоре ИА PrimaMedia.

Всеобъемлющее стратегическое партнёрство

Отношения между Россией (а ранее СССР) и Вьетнамом всегда основывались на прочном фундаменте дружбы и взаимного доверия. В июне 2024 года исполняется 30 лет со дня подписания базового договора об основах отношений между Россией и Вьетнамом.

«Дальневосточный федеральный округ — это 40% территории Российской Федерации. Здесь находится почти половина наших лесов и запасов золота, больше 70% рыбы, алмазов, свыше 30% титана, меди и так далее. Работают важнейшие, стратегические предприятия, морские порты и железные дороги. Словом, роль Дальнего Востока для нашей страны, для ее будущего, для позиций России в многополярном мире исключительно велика. Мы это хорошо понимаем. Опережающее развитие Дальнего Востока — это наш абсолютный приоритет на весь XXI век, общая ответственность и работа правительства, регионов, крупнейших отечественных компаний как с государственным участием, так и абсолютно частных», — заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре 2023 года.

Владимир Путин всегда уважительно отзывался о Республике Вьетнам, делая акцент на взаимовыгодных отношениях, проверенных временем. В октябре на встрече в преддверии форума «Один пояс, один путь» в Пекине российский лидер встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, занимающим этот пост со 2 марта 2023 года.

«К сожалению, в прошлом году мы наблюдали некоторый спад торгово-экономического взаимодействия. Но в этом году наблюдаем определённую корректировку в сторону повышения, рост составил за первые шесть месяцев текущего года шесть с лишним процентов. Для того чтобы торговые связи развивались нужными темпами, работает смешанная правительственная комиссия, с нашей стороны её возглавляет (заместитель председателя правительства] господин Дмитрий Чернышенко. С 2015 года действует соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, и думаю, что этот потенциал ещё до конца не раскрыт. Развиваются и гуманитарные связи», — отметил Владимир Путин.

«Во Вьетнаме последовательно придают большое значение всеобъемлющему стратегическому партнёрству наших стран, а также такой близости и такой тесной связи, которые существуют между нашими странами уже много лет. В своей внешней политике Вьетнам считает Россию первостепенным приоритетом. Поэтому мы желаем развивать отношения с вашей страной по существу, эффективно», — сказал президент Вьетнама Во Ван Тхыонг.

Позже он пригласил российского лидера посетить Вьетнам с официальным визитом для обсуждения сотрудничества двух стран. «Генеральный секретарь (компартии Вьетнама — прим. ред.) Нгуен Фу Чонг, я лично, и другие руководители Вьетнама ждем вас с визитом, с официальным визитом во Вьетнам для того, чтобы обсуждать основные виды сотрудничества наших стран. Я считаю, что ваш будущий визит во Вьетнам станет радостью для вьетнамского народа и тоже станет важной вехой в отношениях наших стран», — заявил президент Вьетнама.

Перед Вьетнамом стоит амбициозная задача достигнуть статуса страны с высоким уровнем дохода к 2045 году. А для этого государству необходимо инвестировать в национальную конкурентоспособность, повышение стоимости местной промышленности, модернизацию технологических и инновационных возможностей, отмечает российское издание Forbes (18+).С точки зрения правительства России, информационные технологии, наряду с сельским хозяйством и атомной энергетикой, являются приоритетной сферой для сотрудничества.

Российские ведомства уже закончили работу над комплексным планом двустороннего взаимодействия с Вьетнамом до 2030 года. «Это объемный и конкретный документ, содержащий ряд отраслевых дорожных карт, в которых заложены конкретные целевые показатели. В ближайшее время передадим его вьетнамской стороне. Рассчитываем на конструктивное и оперативное рассмотрение», — сказал сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с заместителем министра обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиеном в июле в Москве.

Чернышенко заявил о заинтересованности России в сотрудничестве по широкому спектру направлений, включая торговлю и инвестиции, науку и технологии, образование и культуру. Он также заявил, что критически важно в кратчайшие сроки приступить к реализации решений российско-вьетнамской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Дальний Восток сегодня экспортирует во Вьетнам в основном уголь, нефть, древесину и морепродукты. Импорт из Вьетнама представлен сельскохозяйственной продукцией, продуктами питания, товарами народного потребления, натуральным каучуком.

Отметим, что Вьетнам в 2027 году будет председателем Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и таким образом примет 34-й форум этого объединения. Владивосток принимал Саммит АТЭС в 2012 году, вьетнамский Дананг — в 2017 году. В рамках саммита во Владивостоке успешно состоялся российско-вьетнамский бизнес-форум с участием руководителей и представителей 65 крупнейших предприятий Вьетнама.

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа — Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Вьетнам, Перу и Россия (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории — Гонконг и Тайвань.

Почему Вьетнам стал привлекательным для инвесторов

Вьетнам уже давно считается ярким пятном на мировой карте привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Правительство Вьетнама опубликовало Стратегию сотрудничества с иностранными инвестициями на период 2021—2030 годов и План действий по реализации Стратегии.

За прошедшие несколько десятилетий Вьетнаму удалось привлечь транснациональные корпорации в областях электроники, обуви и одежды. Рост ПИИ в экономику Вьетнама составил 14,8% за 11 месяцев 2023 года. Вновь зарегистрированный инвестиционный капитал превысил $16,4 млрд, увеличение капитала в уже реализуемых проектах составило $6,4 млрд и еще $5,97 млрд инвесторы потратили на покупку акций и долей действующих вьетнамских компаний и предприятий.

Этот результат достигнут благодаря поддержанию стабильной и привлекательной инвестиционной среды, стабильной политической базе и достаточно высокому потенциалу экономического роста, а также обновлению стратегического партнерства со многими странами, которые, как ожидается, откроют новую волну инвестиций во Вьетнам.

Чтобы повысить качество и эффективность иностранных инвестиций, правительство Вьетнама решило продолжить проводить институциональную реформу, улучшать инвестиционный и деловой климат, создавать благоприятные условия предприятиям, в том числе иностранным инвесторам, для ведения бизнеса под девизом «Гармония интересов, разделение рисков».

По состоянию на март 2023 года Россия реализовывала во Вьетнаме 171 действующий проект с общим уставным капиталом более $970 млн, занимая лишь 28-е место из 143 стран и территорий, инвестирующих в эту страну. Инвестиции России наиболее сконцентрированы в горнодобывающем секторе ($531,2 млн, что составляет 54,7% от общего уставного инвестиционного капитала), за ним следует сектор услуг ($203,7 млн) и перерабатывающая и обрабатывающая промышленность ($131,2 млн).

Вьетнам в настоящее время имеет 17 действующих инвестиционных проектов в России с общим объемом инвестиций $1,63 млрд. По объему капиталовложения Россия занимает 4-е место из 78 стран и территорий, в которые Вьетнам инвестировал, на этот рынок приходится 7% от общего объема вьетнамского инвестиционного капитала за рубежом.

Заместитель министра промышленности и торговли Вьетнама Данг Хоанг Ан отмечал, что Вьетнам имеет потребность в привлечении инвестиций как во вспомогательные отрасли, так и в отрасли фундаментального характера, такие как механика, переработка и производство, новые материалы, металлургия и химия.

Сегодня Россия и Вьетнам ведут переговоры по расширению энергетического сотрудничества в сфере разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама, а также строительства и эксплуатации газовой инфраструктуры.

Gazprom EP International (структура российского гиганта «Газпром») в 2020 году стала инвестором в рамках проекта по строительству газотурбинной электростанции в провинции Куангчи в центральной части Вьетнама. Планируется, что проект будет реализован на условиях BOT (build-operate-transfer) — сооружение-управление-передача. Эти условия, с одной стороны, гарантируют приобретение вырабатываемой электроэнергии компанией, уполномоченной государством, по согласованной цене, а с другой — предоставляют инвестору отдельные преференции, обеспечивающие ему приемлемый уровень доходности.

Корпорация нефти и газа Вьетнама (PetroVietnam) участвует в двух совместных предприятиях с российской «Зарубежнефтью» — «Вьетсовпетро» и «Русьветпетро».

«НОВАТЭК» и Petrovietnam Power Corporation в 2021 году подписали соглашение о сотрудничестве по проектам в сфере сжиженного природного газа (СПГ). Стороны соглашения намерены сотрудничать в рамках реализации проектов по созданию СПГ-инфраструктуры в целях покрытия растущего спроса на электроэнергию во Вьетнаме. Прогнозируется, что спрос на российский СПГ в этой стране может составить до 5 млн тонн в год к началу 2030-х годов.

Вьетнам уже много лет активно предлагает российским компаниям стать участниками реализации масштабного инвестиционного проекта расширения нефтеперерабатывающего завода Dung Quat («Зунг Куат»). Обновленный инвестпроект предполагает увеличение мощности завода на 30% к концу первого квартала 2028 года: с нынешних 130 тыс. баррелей в сутки (около 6,5 млн тонн нефти в год) до 171 тыс. б/с (около 8,6 млн т/г). Требуемый объем капиталовложений — $1,257 млрд, инвестором выступит Binh Son Refining and Petrochemical Company (BSR, Биньшонская нефтеперерабатывающая и нефтехимическая компания), владеющая этим НПЗ.

Логистика и транспорт

«Побег западных компаний из России представляет собой возможность для вьетнамского бизнеса заполнить возникший вакуум на российском рынке. В долгосрочной перспективе, Россия стремится к расширению и углублению связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и Вьетнам безусловно будет играть одну из главных ролей в этом процессе. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во Вьетнам подтвердил обеим сторонам намерение продолжать движение по пути реализации Совместного заявления о видении всеобъемлющего стратегического партнерства до 2030 года», — считает проректор Дальневосточного федерального университета, директор Восточного Института Евгений Власов.

В последние годы двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Дальним Востоком увеличился благодаря отсутствию таможенных пошлин на товары для обеих сторон в рамках Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (вступило в силу в октябре 2016 года), положительному изменению международных транспортных коридоров, расширению деятельности по поддержке бизнеса со стороны органов государственного управления и бизнес-ассоциаций, особенно в плане активного поиска и развития рынков для импорта и экспорта в каждой стране.

В 2016 году внешнеторговый оборот между Вьетнамом и Дальним Востоком составил $60 млн, но уже в 2023 году прогнозируется увеличение этого показателя более чем в 4 раза, до $257 млн. Из них около 65% приходится на Приморье с портовыми кластерами Находки и Владивостока. В 2022 году торговый оборот между Приморским краем и Вьетнамом вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил $169,9 млн. Ожидается, что по итогам 2023 года будет отмечен рост на более чем 10%.

Российские компании со своей стороны уже реализуют проекты, направленные на развитие российско-вьетнамской торговли. Транспортная группа FESCO в мае 2022 года открыла регулярную морскую линию FESCO Vietnam Direct Line (FVDL), соединяющую порты Вьетнама с Владивостокским морским торговым портом (ВМТП, входит в FESCO). ПАО «Трансконтейнер» (актив группы «Дело») в декабре 2022 года запустило мультимодальный сервис для перевозки грузов из России и стран СНГ во Вьетнам и обратно через терминал «Восточной стивидорной компании» (ВСК, Приморский край, входит в группу Global Ports) и китайский порт Наньша.

На фоне развития сотрудничества между нашими странами Вьетнам готов построить сухой порт на территории Приморского края для упрощения процедуры импорта и экспорта, а также для оптимизации логистических связей между странами.

«На сегодняшний день проблема в том, что Приморью необходимо укреплять внутренние логистические мощности для снижения издержек. Тогда регион станет перевалочным пунктом торговли между нашими странами», — сказал генеральный консул Вьетнама во Владивостоке Нгуен Данг Хиен в рамках форума «Экспортный потенциал Приморья 2023» в октябре 2023 года.

Образование

В конце ноября Хошиминский университет технологий и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» подписали соглашение о создании российско-вьетнамского консорциума. Вместе с ЛЭТИ в консорциуме будут участвовать Дальневосточный федеральный университет (ДФУ), Уральский федеральный университет и Национальный исследовательский университет «МИЭТ». Документ был подписан в Ханое на площадке четвертого заседания Российско-Вьетнамской комиссии по сотрудничеству в области образования, науки и технологий под совместным председательством заместителя министра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского и заместителя министра науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам Ле Суан Диня. В перспективе планируется привлечь в консорциум представителей промышленности.

Основные направления сотрудничества — подготовка кадров в области информационно-коммуникационных технологий, развитие искусственного интеллекта, инструментов информационной безопасности, робототехника, интернет вещей, а также современная биомедицина и управление инновационными моделями.

Отметим, что сегодня ключевую роль в укреплении связей с Вьетнамом играет ДВФУ, который традиционно является проводником российской гуманитарной политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Стабильные контакты университета с вьетнамскими вузами позволяют ДВФУ быть коммуникационным мостом между нашими странами. Уже более тридцати лет ДВФУ выстраивает сотрудничество с образовательными, научными, правительственными и коммерческими учреждениями Вьетнама. Сейчас ДВФУ имеет устойчивые контакты с семью вьетнамскими вузами и научно-исследовательскими институтами. Ханойский государственный университет является стратегическим партнером ДВФУ с 1999 года. ДВФУ помогает Сберу выводить отечественные решений в области искусственного интеллекта на рынки Вьетнама.

«На Российско-Вьетнамской межправительственной комиссии в апреле 2023 года была достигнута договоренность с Ханойским государственным университетом об открытии трехстороннего центра исследований ИИ. Сейчас мы ведем работу над адаптацией решения по мониторингу тропических циклонов для потребностей вьетнамских предприятий», — рассказал проректор Дальневосточного федерального университета, директор Восточного Института Евгений Власов в своём выступлении на I Инвестиционно-промышленном форуме Приморского края 20 декабря 2023 года.

На всем пространстве Дальнего Востока и Сибири ДВФУ является единственным университетом, где вьетнамистика представлена как самостоятельная образовательная и научно-исследовательская область. Восточный институт ДВФУ ежегодно набирает студентов на вьетнамское направление по программе «Перевод и переводоведение». В 2022—2023 учебном году 31 студент в ДВФУ изучал вьетнамский язык.

Институты развития и поддержки

В Приморском крае для реализации инвестиционных проектов созданы беспрецедентные меры поддержки и сформирован ряд институтов развития. В частности, любой инвестор может рассчитывать на административную, финансовую и консультационную поддержку со стороны Инвестиционного агентства, созданного правительством Приморского края для поддержки инвестиционной деятельности в регионе. Этот институт выступает в роли «одного окна» для инвестора при взаимодействии с органами исполнительной власти и институтами развития на всех этапах реализации проекта.

В Приморье также ведут свою деятельность такие институты развития как центр «Мой бизнес», Центр поддержки предпринимательства, Корпорация развития Приморского края, Центр поддержки экспорта, в которых предприниматели и бизнесмены могут получить весь спектр необходимой поддержки.

«Одним из важнейших факторов, обеспечивающих тесное сотрудничество стран Азиатско-Тихоокеанского региона с Приморским краем является его выгодное географическое расположение, а “разворот на Восток” придает еще больший импульс для расширения сфер двустороннего сотрудничества. Регион непрерывно развивается, создается новая инфраструктура для резидентов территорий особого экономического режима, ведется работа по реконструкции пунктов пропуска», — отмечает директор АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» Дмитрий Макаров.

Перспективы сотрудничества также связаны с реализацией в регионе стратегических проектов в рамках территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток.

Сегодня на территории ДФО создано 17 ТОР, 22 муниципальных образования включены в границы СПВ. Эти режимы позволяют резидентам пользоваться существенными налоговыми и административными преференциями.

«За счет их работы за десять лет привлечено 3,4 трлн рублей инвестиций, введено в работу 673 новых предприятия. Основные инвестиции пришлись в отрасли с высокой добавленной стоимостью. Это газохимия и нфтехимия, горнорудная промышленность и металлургия, логистика и транспорт, недвижимость и девелопмент, а также машиностроение и судостроение. Существенных результатов мы хотим добиться до 2030 года. Объем вложенных инвестиций в экономику Дальнего Востока планируется довести до 10,5 трлн рублей. Количество новых предприятий должно составить 1,7 тысяч, новых рабочих мест — более 230 тысяч», — сообщил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов на пленарном заседании I Инвестиционно-промышленного форума во Владивостоке.

Новым инструментом развития станет создание на Дальнем Востоке особых, международных территорий опережающего развития (МТОР). Этот преференциальный режим создается по поручению президента России с целью привлечения иностранных инвестиций в проекты с высокой добавленной стоимостью.

«Ключевыми особенностями МТОР является возможность ее создания на основании международного договора, а также возможность создания управляющей компании с участием иностранных инвесторов. Для защиты интересов иностранных инвесторов в том числе предусматривается механизм о неразглашении информации о собственниках бизнеса», — отметил Гаджимагомед Гусейнов.

Ожидается, что первые МТОР будут созданы до конца 2024 года года, а первые предприятия в них появятся в начале 2025 года. Переговоры уже ведутся, в частности, с Китаем, Индией и Вьетнамом.

Резидентами МТОР могут стать зарубежные и российские компании (в том числе с иностранным участием), но это должны быть специально созданные организации. В качестве резидента им необходимо вложить не менее 500 млн рублей в проект по производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Это могут быть, в частности, проекты в машиностроении, по производству запчастей, товаров для энергетики и экспортно-ориентированной продукции, а также в сфере переработки сельхозпродукции.

Инвесторам международных режимов будут предоставляться более длительные, чем в стандартных ТОР, налоговые льготы: обнуление на десять лет обеих частей налога на прибыль (для федеральной части это обычно пять лет, для региональной — тоже пять, но с последующей пятилетней пониженной ставкой). Также резиденты смогут применять в течение десяти лет пониженные ставки страховых взносов — 7,6% вместо 30%.

В каком направлении двигаться

Отметим, что в Приморье уже есть положительный привлечения инвестиций из Вьетнама. В первой половине 2024 года в ТОР «Михайловский» официально начнётся строительство молокоперерабатывающего завода TH Group, одного из ведущих производителей молочных продуктов во Вьетнаме. Реализацией проекта занимается ООО «ТиЭйч Рус Приморский», зарегистрированное в селе Яковлевка Приморского края в августе 2015 года.

TH Group основана в 2009 году совладелицей Северо-Азиатского коммерческого банка Тхай Хыонг (регулярно попадает в список 50 наиболее влиятельных деловых женщин Азии, ежегодно составляемый журналом Forbes).

Председатель стратегического совета корпорации TH г-жа Тхай Хыонг заявила, что у нее большая любовь к России, поэтому она полна решимости успешно реализовать проект в Приморье.

Для TH Group это не первый опыт в России. Вьетнамский инвестор уже построил молочные фермы в Подмосковье и Калужской области, в 2024 году планирует ввести в эксплуатацию завод по переработке молока в Калужской области.

Отдел Вьетнамской Торговой Миссии на Дальнем Востоке оказывает поддержку ряду вьетнамским компаний в исследовании возможности участия в проектах по строительству гражданских и промышленных объектов на российском дальнем Востоке, так как спрос на новое жилье в регионе очень высок. Это создает предпосылки для вьетнамских компаний рассмотреть возможности развития сотрудничества с Россией в области трудовых ресурсов.

Ещё одно перспективное направление — это организация производства товаров лёгкой промышленности, таких как текстиль, обувь, бытовая техника и производство продуктов питания из тропического сырья для продаж на Дальнем Востоке и Сибири, а также в центральных регионах России.

После успеха TH Group, многие вьетнамские предприятия теперь готовы рассматривать инвестиционные и производственные планы на территории Российской Федерации. Но важный момент — для эффективного сотрудничества вьетнамские и российские бизнесмены должны иметь возможность общаться лично, обмениваться информацией, узнавать друг о друге и налаживать деловые отношения.

"Также необходима поддержка со стороны органов власти, чтобы упростить процедуры инвестирования и юридические формальности. Это поможет компаниям не сталкиваться с трудностями в инвестировании и реализации бизнеса в Приморском крае. Кроме того, нужна поддержка и поощрение банков, чтобы компании могли получить доступ к финансированию и инвестиционной поддержке, — говорит руководитель Торгового представительства Вьетнама во Владивостоке Нгуен Хонг Тхань.

Самая большая проблема, связанная с платежами, заключается в том, что российские компании не могут выплачивать деньги вьетнамским компаниям после исключения России из системы SWIFT. Но Центральный банк России и Национальный банк Вьетнама работают вместе, чтобы найти решение этой проблемы.