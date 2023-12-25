Эксперт о сотрудничестве Узбекистана и России — окно возможностей для интеграции в Евразии

По мнению кандидата философских наук, старшего научного сотрудника Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшана Назарова, Россия является крупнейшим экспортером капитала в Центральноазиатском регионе. Так, в прошлом году РФ стала крупнейшим инвестором в Узбекистане с долей 20,3%. Только в первом полугодии этого года стороны приступили к реализации 27 совместных проектов, в 26 из которых — прямые инвестиции из России.
В Узбекистане активно работают аккредитованные представительства свыше 2100 предприятий с российским участием. Общий объем накопленных российских инвестиций в узбекскую экономику оценивается в 10 миллиардов долларов. При этом совокупный объем товарооборота между Россией и Узбекистаном только за первый квартал 2023 года оценивался в 1,9 миллиарда долларов, что на 19,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Россия за это время экспортировала в Узбекистан товаров на 1,7 миллиарда долларов, а Узбекистан в Россию на 558,4 миллиона долларов.
Так, в мае этого года было утверждено Соглашение между правительствами двух стран о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров. В июле 2023 года утверждено Соглашение об открытии представительств таможенных служб Узбекистана и РФ. В октябре в Казани проведен 3-й Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. На форуме было подписано 3 межрегиональных и 7 коммерческих соглашений в разных отраслях промышленности.
В том же месяце в Москве правительства Узбекистана и России подписали ряд документов, в том числе такие, как Соглашение между Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Узбекистана и Федеральной таможенной службой РФ о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора.
«Надо отметить, что сотрудничество между Узбекистаном и Россией осуществляется не только в двустороннем, но и в многосторонних форматах. Узбекистан — наблюдатель, причем очень активный, в ЕАЭС, член СНГ, ШОС, формата “Центральная Азия + Россия”.
При этом, напоминает эксперт, 90% трудовых мигрантов, въезжающих в Россию, приходится всего на три страны — Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, из которых на Узбекистан приходится более половины.
По словам политолога, очередным связующим звеном расширяющегося торгово-экономического сотрудничества между двумя странами станет проведение в Ташкенте весной 2024 года международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Это одно из главных промышленных событий в жизни и Узбекистана, и Российской Федерации.
Кроме того, среди наиболее перспективных отраслей, в которых осуществляется двустороннее сотрудничество, собеседник выделил кожевенно-обувную промышленность, особенно на фоне того, что многие европейские бренды сегодня ушли из России..
«Сотрудничество двух стран в кожевенно-обувной промышленности обладает высоким инвестиционным потенциалом. Так, в марте 2023 года перспективы сотрудничества в этой области обсудили глава Торгового представительства России в Узбекистане Константин Злыгостев и председатель Ассоциации “Узчармсаноат” Фахриддин Бобоев. Было отмечено, что за последние пять лет экспорт кожевенно-обувной продукции из Узбекистана вырос более чем в четыре раза — до 450 миллионов долларов в 2022 году. В этом году ожидаются еще более значительные результаты. Объем инвестиций к 2026-му планируют довести до одного миллиарда долларов против более 200 миллионов долларов по итогам прошлого года».
По словам собеседника, перспективы российско-узбекского сотрудничества в кожевенно-обувной отрасли обсуждались на разных мероприятиях локального и международного масштаба. Например, две компании из Узбекистана рассмотрели с российской фирмой «Барс» вопросы поставок кожаной и резиновой обуви в РФ. «Узчармсаноат» и Торгово-промышленная палата Татарстана договорились о реализации совместных проектов в кожевенно-обувной и меховой отраслях. Кроме того, Россия решила выделить узбекистанским кожевенно-обувным предприятиям торговые точки в различных городах для создания розничных магазинов.
В утвержденной Программе по дальнейшему развитию кожевенно-обувной промышленности и установлению сотрудничества с зарубежными брендами в 2024—2026 годах в качестве главных задач отмечены организация участия предприятий-производителей Узбекистана на выставках и ярмарках в зарубежных странах, в том числе в России, а также проведение переговоров с крупными мировыми обувными брендами, например, с российской компанией Kari.
Назаров подчеркивает, что сегодня две страны не желают ограничиваться исключительно торговлей и делают большие ставки на промышленную кооперацию. Так, в Узбекистане запущены сотни проектов и предприятий в приоритетных отраслях с участием компаний из России.
«В Ташкенте в рамках выставки “Иннопром: Центральная Азия-2023” был подписан меморандум о намерениях по проработке комплексной сырьевой кооперации между Россией и Узбекистаном. Он предполагает, что стороны совместными усилиями будут развивать легкую промышленность двух государств во взаимных интересах. Данный меморандум является результатом совместной работы всех сторон — Минпромторга РФ, Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, Ассоциации “Узтекстильпром”, Российского экспортного центра».
По его словам, 25 апреля 2023 года на той же выставке в Ташкенте генеральный директор российской компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что российский автогигант рассматривает организацию сборки Lada Vesta нового поколения в Узбекистане. Речь идет о возобновлении сборки машин бренда на заводе ADM Jizzak. «АвтоВАЗ» планирует ежегодно производить 15 тысяч Lada Vesta NG в Узбекистане. В перспективе российская компания намерена занять до 10% рынка Узбекистана, выпуская по 30 тысяч автомобилей нескольких моделей Lada в год.
Еще одно из крупнейших предприятий России — Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), входящий в группу «ДОМ.РФ» подписал три соглашения о сотрудничестве со строительными компаниями Узбекистана на поставку оборудования в течение трех лет. Общая стоимость контрактов оценивается в 200 миллионов рублей, сообщил собеседник.
В плане развития кооперации бизнесмены Башкортостана в настоящее время реализуют несколько проектов с участием узбекского капитала. Самый крупный из них разрабатывается в Благовещенске — проект по изготовлению цельнометаллических газовых баллонов для автотранспорта. Инвестиции предполагаются в размере одного миллиарда рублей с созданием 70 рабочих мест. Завод будет запущен в 2025 году и будет выпускать 120 тысяч баллонов в год емкостью от 50 до 200 литров. Уже в январе 2024 года планируется начать строительство площадки, ТЭО на стадии утверждения, сметная документация разрабатывается.
Также в Башкортостане с участием узбекского капитала планируется еще один проект. Учитывая строительный бум, для узбекской стороны интерес представляет лесопромышленный комплекс. Речь идет о поставках и переработке лесного сырья и создании совместных мебельных предприятий на территории республики.
Инвесторы из Узбекистана также планируют строительство фанерного завода и его сопутствующей инфраструктуры в Татарстане. Современный комплекс стоимостью 235 миллионов рублей позволит создать 100 новых рабочих мест и будет выпускать до 6 тысяч кубометров фанеры в год. В настоящее время только в Татарстане реализуются более 150 совместных проектов на сумму свыше 14 миллиардов долларов в сферах нефтехимии, горной металлургии, энергетики, здравоохранения и фармацевтики, производства строительных материалов, текстильной продукции, а также переработки плодоовощной продукции. В России действуют свыше 600 предприятий с узбекистанским капиталом.
И это далеко не весь перечень проектов, которые сегодня реализуются между двумя странами, подчеркивает собеседник. В настоящее время российский бизнес реализует более 90 инвестиционных проектов на сумму около 28 миллиардов долларов в различных областях: легкая промышленность, химическая промышленность, горнодобывающая отрасль, металлургия, автомобилестроение, фармацевтика, энергетика, телекоммуникация, нефтегазовая отрасль, инфраструктура.
Безусловно, приоритетное место в торговых отношениях между нашими странами занимает и сельское хозяйство. В этой связи Равшан Назаров выделяет агрологистический комплекс в Джизаке, запуск которого состоялся не так давно.
«Надо напомнить, что еще в августе 2021 года была подписана Дорожная карта по созданию логистических коридоров между Узбекистаном и РФ. Она, в частности, предусматривала организацию регулярного маршрутного поезда “Агроэкспресс” по принципу “зеленого коридора”, обеспечивающего максимальный срок доставки сельскохозяйственной продукции из Узбекистана в РФ, не превышающий пяти дней. Благодаря этому в 2022 году взаимные поставки агропродукции между двумя странами выросли до 1,5 миллиарда долларов против 1,1 миллиарда долларов годом ранее. В январе-августе 2023 года экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана в РФ составил около 370 миллионов долларов. Основную долю в нем составили персики, вишня, абрикосы, лук».
В целом, считает Назаров, сотрудничество Узбекистана и России в аграрной сфере идет достаточно успешно и продуктивно. Одним из свидетельств этому — планы по повышению квалификации специалистов системы Агентства по карантину и защите растений Узбекистана путем привлечения специалистов Всероссийского НИИ карантина растений.
«Активно реализуется ряд проектов в области привлечения инвестиций, цифровизации сельского хозяйства, развития аграрного образования, науки и инноваций, а также рыбоводства и птицеводства. В настоящее время РФ и Узбекистан активно обсуждают создание сети совместных оптовых центров на территории Узбекистана. Речь идет о создании сети торгово-распределительных центров на территории Узбекистана, которые бы уже получали продукцию от местных сельхозпроизводителей, проводили сортировку упаковки с тем, чтобы в Россию ехала подготовленная продукция, потому что это снижает порчу продукции при транспортировке».
Отдельного внимания в двусторонних отношениях Узбекистана и России, конечно, заслуживает газовое партнерство, которое Узбекистан намерен развивать на долгосрочной основе. Такой подход свидетельствует о стратегическом характере взаимоотношений двух стран, подчеркивает эксперт. Узбекистан, входящий в число стран-производителей природного газа, впервые принял решение импортировать его из России в связи со снижением своих производственных мощностей.
«Узбекистан в настоящее время имеет разведанные запасы нефти в 100 миллионов тонн, запасы природного газа — в 800 миллиардов тонн, что позволяет ему реализовать активное международное сотрудничество в нефтегазовой сфере».
По его словам, в январе 2023 года правительство Узбекистана сообщило о разработке технологических условий для организации поставок газа из России по трубопроводу «Средняя Азия — Центр» в рамках соглашения между Газпромом и Министерством энергетики Узбекистана. Узбекистан и Казахстан в январе подписали новые соглашения о сотрудничестве в газовой сфере с «Газпромом», в результате чего был оформлен «газовый союз» России, Казахстана и Узбекистана.
В июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме между заместителем премьер-министра Узбекистана Ж. Ходжаевым и министром энергетики Узбекистана Ж. Мирзамахмудовым с одной стороны и председателем правления «Газпром» А. Миллером с другой — было подписано Соглашение о поставках российского газа в Узбекистан, а также Дорожная карта по подготовке газотранспортной системы республики и подготовке к транспортировке. Документ заключен на два года, объем поставок составляет 9 миллионов кубометров в сутки, годовой объем — почти 2,8 миллиарда кубометров.
«В рамках прошедшей в октябре этого года в Узбекистане Российской энергетической недели было подписано соглашение о том, что российская компания “Газпромнефть” поможет оптимизировать процессы бурения скважин на месторождениях Узбекистана. Стороны также рассматривают возможность создания центра управления бурением в “Узбекнефтегазе”, где будут использовать программное обеспечение “Газпромнефти” и ее лучшие практики в области строительства скважин».
В заключении собеседник добавил, что природный газ нужен всем, и в этом направлении Узбекистан продолжит свою работу. В этом плане стратегический характер сотрудничества Узбекистана и России еще более возрастает.