Эксперт о сотрудничестве Узбекистана и России — окно возможностей для интеграции в Евразии

«Сотрудничество двух стран в кожевенно-обувной промышленности обладает высоким инвестиционным потенциалом. Так, в марте 2023 года перспективы сотрудничества в этой области обсудили глава Торгового представительства России в Узбекистане Константин Злыгостев и председатель Ассоциации “Узчармсаноат” Фахриддин Бобоев. Было отмечено, что за последние пять лет экспорт кожевенно-обувной продукции из Узбекистана вырос более чем в четыре раза — до 450 миллионов долларов в 2022 году. В этом году ожидаются еще более значительные результаты. Объем инвестиций к 2026-му планируют довести до одного миллиарда долларов против более 200 миллионов долларов по итогам прошлого года».