Путин поднял флаги на трех новых боевых кораблях ВМФ

По словам президента, «Адмирал Головко» — серийный фрегат, оснащенный крылатыми ракетами «Калибр». Такие корабли являются основой ударных группировок флота в дальней морской и океанской зоне.
«Наро-Фоминск» — один из самых успешных проектов ударных ракетных кораблей своего класса. Такие корабли наносят удары крылатыми ракетами большой дальности. Они атаковали позиции боевиков в Сирии, теперь «успешно выполняют задачи в ходе специальной военной операции». Наконец,
«Лев Чернавин» — это современный тральщик с уникальным корпусом из стеклопластика. Уже приняты решения о строительстве еще десяти таких кораблей.
«Адмирал Головко» пополнит состав Северного флота, «Наро-Фоминск» и морской тральщик «Лев Чернавин» будут нести службу на Балтийском флоте.
Ввод в состав флота новейших кораблей — еще одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъеме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов.
Сейчас на стапелях в разных стадиях готовности, сообщил глава государства, находятся пять фрегатов, восемь корветов, тринадцать малых ракетных кораблей и более пятидесяти других кораблей различных классов.
Президент рассказал подробнее о некоторых проектах. Например, в Северодвинске на «Севмаше» в предстоящие три года планируется построить три атомных подводных крейсера «Борей-А» и пять многоцелевых атомных подводных лодок «Ясень-М». На петербургских «Адмиралтейских верфях» строятся шесть дизельных подводных лодок. Также размещен заказ на строительство патрульных кораблей арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути. На «Северной верфи» с 2024 по 2035 гг. планируется построить серию корветов малого и среднего водоизмещения.
В Татарстане на Зеленодольском заводе создаются малые ракетные и патрульные корабли. В Керчи — два универсальных десантных корабля нового проекта и малые ракетные корабли для Черноморского флота. На заводе «Янтарь» в Калининграде строятся два больших десантных корабля. До 2035 г. эту серию планируется увеличить и выпустить еще семь кораблей. На заводе «Пелла» в Ленинградской области достраиваются три малых ракетных корабля для Балтийского флота. На «Средне-Невском судостроительном заводе» — морские тральщики. На Дальнем Востоке, в Хабаровском крае на Амурском судостроительном заводе размещены заказы на производство шести корветов и четырех малых ракетных кораблей. Рассматривается возможность построить там серии фрегатов.
Президент подчеркнул, что эта системная работа обеспечит устойчивое развитие предприятий и их смежников, а «это дополнительные инвестиции в экономику регионов, новые рабочие места и передовые технологии, в том числе и для гражданского судостроения».
11 декабря в ходе церемонии подъема флагов на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» в Северодвинске Путин заявил, что Россия последовательно оснащает ВМФ самой современной техникой и вооружением, а также увеличивает серийное производство боевых кораблей.