Путин поднял флаги на трех новых боевых кораблях ВМФ

В Татарстане на Зеленодольском заводе создаются малые ракетные и патрульные корабли. В Керчи — два универсальных десантных корабля нового проекта и малые ракетные корабли для Черноморского флота. На заводе «Янтарь» в Калининграде строятся два больших десантных корабля. До 2035 г. эту серию планируется увеличить и выпустить еще семь кораблей. На заводе «Пелла» в Ленинградской области достраиваются три малых ракетных корабля для Балтийского флота. На «Средне-Невском судостроительном заводе» — морские тральщики. На Дальнем Востоке, в Хабаровском крае на Амурском судостроительном заводе размещены заказы на производство шести корветов и четырех малых ракетных кораблей. Рассматривается возможность построить там серии фрегатов.