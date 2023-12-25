Путин в шутку попросил Лукашенко «не жадничать» и поставить в РФ куриные яйца

В России в последнее время наблюдается дефицит куриных яиц, из-за чего цены сильно выросли. По данным Росстата, в ноябре куриные яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года их стоимость увеличилась на 36,54%. Ситуация уже привлекла внимание различных ведомств. Путин даже извинялся перед россиянами за эту проблему во время прямой линии, объяснив сложившуюся ситуацию сбоем в работе правительства.