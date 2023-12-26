Посол России оценил перспективы членства Узбекистана в ЕАЭС

«ЕАЭС на сегодня остается ключевым направлением для экспорта узбекской продукции и полноценное членство Узбекистана в нем позволит убрать тарифные, нетарифные, таможенные и другие препятствия», — сказал Мальгинов на пресс-конференции по итогам российско-узбекского сотрудничества в 2023 году.