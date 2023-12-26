Посол России оценил перспективы членства Узбекистана в ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 26 дек — РИА Новости. Полноценное членство Узбекистана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) позволит республике убрать ряд препятствий для экспорта ее продукции в страны союза, заявил журналистам во вторник посол РФ в Ташкенте Олег Мальгинов.
В начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при ЕАЭС.
«ЕАЭС на сегодня остается ключевым направлением для экспорта узбекской продукции и полноценное членство Узбекистана в нем позволит убрать тарифные, нетарифные, таможенные и другие препятствия», — сказал Мальгинов на пресс-конференции по итогам российско-узбекского сотрудничества в 2023 году.
По оценке посла, также появятся дополнительные возможности для бизнеса Узбекистана, новые рынки сбыта и условия для справедливой конкуренции.
Мальгинов назвал логичным «в разрезе дальнейшей интенсификации экономических связей наших стран», участие Узбекистана в ЕАЭС в качестве наблюдателя, его взаимодействие с Евразийской экономической комиссией, решение о вступлении в Евразийский банк развития.
«Считаем важной проводимую Узбекистаном работу по гармонизации национального законодательства с союзными стандартами и нормами», — добавил посол.
Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение также предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе.