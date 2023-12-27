FT узнала о плане ЕС для выделения Украине €20 млрд в обход вето Венгрии

При этом если 1 февраля, когда страны-члены снова будут обсуждать выделение Украине средств, удастся достичь консенсуса, то это гарантирует выделение Киеву почти $900 млн (€816 млн на момент публикации) от Международного валютного фонда. С этой помощью страна избежит экономических проблем, для решения которых ей бы пришлось начать печатать деньги, указывает FT.