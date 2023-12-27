Для чиновников предложили построить отдельный город на Дальнем Востоке

Экс-глава Роскосмоса, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин предложил перенести Минвостокразвития, Рослесхоз и Росрыболовство на Дальний Восток. По его мнению, для этого нужно отстроить отдельный город.
Рогозин предложил переместить ведомства либо в один из городов краевых центров (Хабаровск или Владивосток), либо организовать между ними для этого новый город — посередине.
«Там Китай, который становится лидером мировым и с которым мы как минимум хорошие соседи. Там у нас две Кореи. <…> Япония, Юго-Восточная Азия, вся Океания. Вот это есть перспектива третьего тысячелетия, туда надо двигаться. Туда надо переносить административные, политические и экономические центры нашей страны. На Дальний Восток — во Владивосток, Хабаровск, или построить целый город между ними», — пояснил парламентарий.
К тому же он посчитал нелогичным, что министерство по делам Дальнего Востока и Крайнего Севера находится в Москве — его бы тоже перенести в более «родную» локацию. Также Рогозин выразился о Рослесхозе и Росрыболовстве.
«Президент говорит о “развороте на Восток”, а бюрократы говорят, что они уже развернулись на восток, поменяв позу, сидя на московском диване», — написал бывший руководитель «Роскосмоса» в телеграм-канале (18+).