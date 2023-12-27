Для чиновников предложили построить отдельный город на Дальнем Востоке

«Там Китай, который становится лидером мировым и с которым мы как минимум хорошие соседи. Там у нас две Кореи. <…> Япония, Юго-Восточная Азия, вся Океания. Вот это есть перспектива третьего тысячелетия, туда надо двигаться. Туда надо переносить административные, политические и экономические центры нашей страны. На Дальний Восток — во Владивосток, Хабаровск, или построить целый город между ними», — пояснил парламентарий.