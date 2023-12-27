Кремль: план ЕС по выделению 20 млрд евро Киеву не повлияет на ход спецоперации

По словам Пескова, в Кремле понимают, что внутри Евросоюза есть достаточно серьезные противоречия по вопросу продолжения выделения средств Киеву, тем более что «эти деньги выделяются не на созидание, а эти деньги выделяются на войну и на поддержку режима, который неизвестно, с какой эффективностью и на какие цели эти деньги тратит».
«И европейцы, и американцы уже прекрасно понимают уровень коррупции. Они понимают, что изрядная часть этих денег разворовывается. Это понимает и руководство тех стран, которые выделяют деньги. Главное, что постепенно это доходит и дойдет потом еще полнее до налогоплательщиков этих стран, и вряд ли им это понравится», — отметил пресс-секретарь президента.
Поменять ход событий специальной военной операции, уверен представитель Кремля, эти деньги не смогут.
Эти деньги выделяются в ущерб экономикам стран Евросоюза, которые и так переживают нелегкие времена. Эти деньги выделяются в ущерб промышленности стран Евросоюза и в ущерб будущему стран Евросоюза. Вот как мы к этому относимся. Мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас главное — достигнуть тех целей, которые стоят перед нами.
Газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники сообщила, что Евросоюз разрабатывает план по выделению Украине 20 млрд евро за счет взятия средств в долг. При этом страны ЕС намерены обойти вето Венгрии на пакет в 50 млрд евро для Киева сроком на четыре года. Решение будут принимать страны с высокими кредитными рейтингами. В ряде европейских стран, включая Германию и Нидерланды, потребуется также одобрение парламентов. В качестве альтернативы рассматривается предоставление Украине дешевых краткосрочных кредитов.
15 декабря в Брюсселе завершился двухдневный саммит, в том числе по вопросам о вступлении Украины в ЕС и выделении ей 50 млрд евро до 2027 г. Инициативу финансовой помощи заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Камнем преткновения для Будапешта стала судьба большей части замороженных грантов ЕС Венгрии. Брюссель год назад приостановил выделение 30 млрд евро венгерскому государству до тех пор, пока оно не выполнит ряд его требований. В них входит ряд вопросов от обеспечения академической свободы до защиты прав ЛГБТ-сообщества (в России движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено) и предоставления убежища, а также в целом признания верховенства европейского права над национальным.