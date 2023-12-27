Кремль: план ЕС по выделению 20 млрд евро Киеву не повлияет на ход спецоперации

15 декабря в Брюсселе завершился двухдневный саммит, в том числе по вопросам о вступлении Украины в ЕС и выделении ей 50 млрд евро до 2027 г. Инициативу финансовой помощи заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Камнем преткновения для Будапешта стала судьба большей части замороженных грантов ЕС Венгрии. Брюссель год назад приостановил выделение 30 млрд евро венгерскому государству до тех пор, пока оно не выполнит ряд его требований. В них входит ряд вопросов от обеспечения академической свободы до защиты прав ЛГБТ-сообщества (в России движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено) и предоставления убежища, а также в целом признания верховенства европейского права над национальным.