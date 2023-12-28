Подготовка к юбилею, пробки и ремонт еще одного моста: о чем говорил мэр Уфы Ратмир Мавлиев на своей пресс-конференции

Накануне в уфимской мэрии состоялась пресс-конференция сити-менеджера башкирской столицы Ратмира Мавлиева. В беседе с журналистами он подвел промежуточные итоги уходящего 2023 года, поделился планами городских властей на следующий год и ответил на ряд вопросов.
ЦИФРЫ ЗА НЕПОЛНЫЙ ГОД.
Начал Мавлиев свою пресс-конференцию с предварительных экономических и социальных итогов. С точки зрения официальных данных уходящий год был для города вполне успешным. Так, например, учтенная безработица в башкирской столице за неполный 2023 год составила всего 0,49% — абсолютный рекорд за всю историю статистических наблюдений. Здесь стоит отметить, что речь идет только о тех безработных, кто встал на биржу труда. При этом средняя зарплата сотрудников крупных и средних предприятий (без учета малого бизнеса) достигла 71,3 тысячи рублей.
По данным городских властей, за «строительный сезон» в Уфе построили дорог больше, чем отремонтировали. Именно с этим, в том числе, мэр связывает и наличие автомобильных пробок. Он попросил горожан потерпеть и дождаться, когда сдадут все юбилейные объекты к 450-летию башкирской столицы и завершат строить дороги и мосты.
— Есть пробки, их стало больше, и никто с этим не может поспорить. Мы строим дороги, строим мосты — это, безусловно, накладывает ограничения. Скорость движения в городе стала ниже. Из этого есть и позитивные обстоятельства: смертность на дорогах снизилась и количество ДТП с пострадавшими, — подчеркнул Ратмир Мавлиев.
РЕМОНТ МОСТА И УБОРКА СНЕГА.
Что касается масштабных строительных проектов, то в ближайшем будущем власти Уфы планируют построить новый мост через Белую в створе улицы Интернациональной. Проект по предварительной оценке обойдется в 20 млрд рублей, мэрия через Минтранс Башкирии попросила на него деньги в федеральной казне.
Кроме того, в следующем году планируют начать строительство моста через Белую в Кузнецовском затоне, в рамках проекта Южного обхода Уфы. Но и это еще не все. Жителям башкирской столицы предстоит еще одно испытание автомобильными пробками.
— Не хотелось бы быть вестником плохих новостей, но у нас назревает вопрос Затонского моста. Он тоже старый, там старое проектное решение, в ближайшее время мы выйдем с информацией. Мы провели соответствующее исследование этого моста и есть не совсем приятные новости. В следующем году мы будем вводить определенные ограничения движения на данном мосту, — заявил журналистам Ратмир Мавлиев.
Что касается любимой зимней темы уфимцев, то и здесь, по заверению сити-менеджера, наметились позитивные сдвиги. В частности, на улице Сагита Агиша был построен снегоплавильный пункт. Это позволило ускорить вывоз снега с дорог и дворов почти в два раза — ранее время в пути у водителя грузовика составляло часа-полтора, а сейчас около 30−40 минут.
По словам Ратмира Мавлиева, для нормальной работы коммунальных служб в зимнее время в городе нужно всего семь снегоплавильных пунктов, тогда как сейчас их всего два. В следующем году будет построена вторая очередь такого сооружения на Сагита Агиша, а через год планируют построить аналогичный пункт либо в микрорайоне Затон-Восточный, либо на улице Пугачева.
СУДЬБА ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА.
Недавно в соцсетях пошли слухи о том, что на грани банкротства находится уже второе муниципальное предприятие, которое отвечает за работу уфимского трамвая. Мы вспомнили о том, как в 2017 году из-за долгов был отключен электротранспорт и задали мэру вопрос о его дальнейшей судьбе.
— Все понимают, что электротранспорт не приносит прибыли. Его работа дотируется. Муниципалитетом запланировано финансирование, чтобы организация «подтянулась», закрыла свои долги. Сейчас в соответствии с законом ведутся необходимые процедуры. У нас нет никакого желания отпускать предприятие в свободное плавание, намерения самые серьезные, — подчеркнул Ратмир Мавлиев.
Как отметил сити-менеджер, у уфимского трамвая появится концессионер и в ближайшем будущем при его помощи начнется обновление подвижного состава и строительство нескольких новых участков путей и остановок. Прежде всего в южной части города. Однако конкретной даты запуска этого проекта еще нет.
— Подробнее можно будет говорить, когда соответствующее решение примет концессионер, — заявил Ратмир Мавлиев.
ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ.
В 2024 году Уфа отметит 450-летие, и к этому событию в городе строится множество «юбилейных» объектов. В беседе с журналистами сити-менеджер пояснил, что окончательную их стоимость сложно определить, так как цены на стройматериалы периодически меняются.
Известно, что к юбилею в городе ремонтируют дороги, например, на улице Октябрьской революции, благоустраивают парки, строят новые объекты, в том числе Дворец борьбы, Центр гребного слалома и так далее. Ратмир Мавлиев назвал примерную стоимость этих объектов.
— С учетом частных инвестиций, не только государственных, это больше 100 млрд рублей. На юбилей Уфа получит объектов инфраструктуры на более чем 100 млрд рублей, — подчеркнул мэр башкирской столицы. В этой цифре заложены и федеральные и республиканские деньги.
На данный момент городские власти курируют реставрацию восьми объектов культурного наследия, расположенных на улице Октябрьской революции. По словам Мавлиева, это процесс не дешевый и довольно сложный. В качестве примера он отметил, что новый собственник «Усадьбы Бухартовских» буквально «утонул в бюрократии» при попытке отремонтировать это здание.
КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
Прокомментировал Ратмир Мавлиев и крупные коммунальные аварии, произошедшие этой зимой. Напомним, недавно на парковке перед офисным зданием на проспекте Салавата Юлаева стоками затопило десятки автомобилей. Виной всему устаревшие сети и резкие перепады температур.
— Такие ситуации, безусловно, находятся на особом контроле. Коммунальные сети устарели. Об этом же говорит и предприятие «Уфаводоканал», на следующий год они запланировали значимый объем инвестиций. Главное — чтобы делали качественно, — подчеркнул мэр Уфы.
О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛИ.
В беседе с журналистами Ратмир Мавлиев заявил, что городские власти планируют присвоить одной из улиц имя знаменитого оперного певца Федора Шаляпина. Главное управление архитектуры и строительства Уфы должно будет представить несколько вариантов улиц, одну из которых в дальнейшем переименуют.
— Это наш прославленный земляк. И, если одна из уфимских улиц будет носить имя этого великого оперного певца, то историческая справедливость будет восстановлена, — заявил мэр Уфы.
Один из вопросов, поднятых на пресс-конференции, касался вырубки деревьев в историческом центре Уфы. Напомним, этой осенью на улицах Карла Маркса и Ленина коммунальщики обрезали ветки у некоторых стволов, а в каких-то местах и вовсе спилили старые и больные деревья.
Многие горожане были возмущены произошедшим, но мэр заверил их, что взамен срубленных высадят молодые крупномеры. На данный момент коммунальщики кронировали тысячу деревьев, сделано это было в том числе для того, чтобы они прожили подольше и не засохли.
— Сегодня все должны думать о будущем, и если упустить сейчас, то вообще можно потерять эти насаждения. Всех уфимцев просим отнестись к этому с пониманием, весной они также распустят листочки, будут еще краше и привлекательнее, — подчеркнул Мавлиев.