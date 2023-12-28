Подготовка к юбилею, пробки и ремонт еще одного моста: о чем говорил мэр Уфы Ратмир Мавлиев на своей пресс-конференции

Начал Мавлиев свою пресс-конференцию с предварительных экономических и социальных итогов. С точки зрения официальных данных уходящий год был для города вполне успешным. Так, например, учтенная безработица в башкирской столице за неполный 2023 год составила всего 0,49% — абсолютный рекорд за всю историю статистических наблюдений. Здесь стоит отметить, что речь идет только о тех безработных, кто встал на биржу труда. При этом средняя зарплата сотрудников крупных и средних предприятий (без учета малого бизнеса) достигла 71,3 тысячи рублей.