Замглавы МИД РФ: США рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для «второго фронта» против РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее говорила, что Армения демонстрирует намерение переориентировать внешнюю политику. По ее мнению, США и Евросоюз хотят вытеснить Россию с Южного Кавказа. Россия ранее неоднократно называла решения Армении антироссийскими. Например, это касалось участия в конференции по предложенной Украиной «формуле мира». Кремль характеризовал чрезвычайно враждебным решение Еревана признать Международный уголовный суд.