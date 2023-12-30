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Замглавы МИД РФ: США рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для «второго фронта» против РФ

США рассматривают Южный Кавказ в качестве плацдарма для «второго фронта» против России, считает заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его мнению, это противоречит интересам народов региона.
МИД
Источник: РИА "Новости"

«В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия “второго фронта” против России», — сказал Галузин «РИА Новости».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее говорила, что Армения демонстрирует намерение переориентировать внешнюю политику. По ее мнению, США и Евросоюз хотят вытеснить Россию с Южного Кавказа. Россия ранее неоднократно называла решения Армении антироссийскими. Например, это касалось участия в конференции по предложенной Украиной «формуле мира». Кремль характеризовал чрезвычайно враждебным решение Еревана признать Международный уголовный суд.

Леонид Уварчев.

дипломатия