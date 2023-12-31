Захарова посоветовала МИД Чехии разобраться, как работает ООН

Борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ноябре прибыл в Северную Македонию через Грецию, где российская делегация принимала участие в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Изначально ожидалось, что самолет полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского борта, но в итоге самолет летел через Грецию. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, решение лететь через Грецию было связано с тем, что разрешение болгарской стороны не распространялось на официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Сама она по прилете опубликовала пост, где написала: «Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье».