Захарова посоветовала МИД Чехии разобраться, как работает ООН

«Не предполагала, что чешский МИД настолько безграмотен, чтобы не знать, как устроен Совет Безопасности ООН. Это та многосторонняя структура, которая пока еще работает в соответствии с международным правом, а не в угоду “миропорядку, основанному на правилах”, — написала Захарова в своем Telegram-канале, добавив, что в МИД Чехии в настоящее время набирают по принципу “лояльности Западу”.
«Глубина полета» мысли Праги соразмерна решению Софии запретить мне пролет в воздушном пространстве Болгарии", — отметила также Захарова.
Борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ноябре прибыл в Северную Македонию через Грецию, где российская делегация принимала участие в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Изначально ожидалось, что самолет полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского борта, но в итоге самолет летел через Грецию. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, решение лететь через Грецию было связано с тем, что разрешение болгарской стороны не распространялось на официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Сама она по прилете опубликовала пост, где написала: «Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье».
Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 — дети, пострадали, в тяжелом состоянии — 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям «покушение на убийство», «убийство», «умышленное уничтожение/повреждение имущества».
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по Белгороду. Как отмечали в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха» по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.