Нетаньяху назвал «пустой болтовней» и ложью заявления ЮАР о геноциде в Газе

Глава правительства выразил мнение, что подобная критика не звучала со стороны ЮАР во время обострения военных конфликтов в других горячих точках на Ближнем Востоке. «Я спрашиваю: где были вы, ЮАР и все остальные, кто читает нам мораль, когда в Сирии, Йемене и других районах убивали и выгоняли из домов миллионы людей? Вас не было, потому что все, что вы делаете сейчас, — это лишь пустая болтовня, ложь и тщеславие. Мы продолжим нашу оборонительную войну, справедливость и мораль которой не сравнимы ни с чем», — добавил он.