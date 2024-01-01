Кнайсль заявила о сбывшемся через 2 месяца прогнозе Путина по экономике

Говоря об экономических вопросах, Кнайсль вспомнила, как Путин на Петербургском экономическом форуме в июне 2023 года отметил, что Россия находится в десятке крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обойти Германию.
По словам Кнайсль, через два месяца это и произошло: Россия обошла Германию в этом рейтинге.
«Это событие в экономической политике», — заявила бывший министр иностранных дел Австрии (цитата по «РИА Новости»).
Путин на пленарном заседании ПМЭФ в июне 2023 года заявил, что Россия находится на шестом месте в рейтинге ведущих экономических держав, если считать ВВП по паритету покупательной способности. В первую пятерку входят Китай, США, Япония, Индия, Германия, сказал президент.
Отвечая на соответствующий вопрос, он выразил уверенность, что в ближайшие годы Россия сохранит это шестое место и будет смотреть, как «двигаться дальше». Президент отметил, что в Германии — «локомотиве европейской экономики» — «будут происходить те негативные процессы, которые мы сейчас наблюдаем». Так, там ожидается спад экономики примерно на 0,7%, растет безработица и инфляция. У России же инфляция 2,3%, а в конце года, может быть, «будет около 5%», говорил Путин. (За период с 14 по 20 ноября 2023 года годовая инфляция в России составила 7,37%, сообщал Росстат. В Германии в том же месяце показатель составлял 3,2%).
«А в Германии-то сколько там, уже не помню, где-то, по-моему, под 7, что ли, — что-то в этом роде, может, 5 с чем-то. Значительно выше. Понимаете, это необычно для такой развитой экономики, как немецкая. Если так все будет происходить, так, может, мы даже еще приподнимемся», — заявил на ПМЭФ президент.
Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 годы при канцлере Себастьяне Курце. В 2018 году она вышла замуж за Вольфганга Майлингера. Путин был одним из гостей на свадьбе. Он пробыл на мероприятии около часа и за это время станцевал с невестой.
В июне 2021 года Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора. Ее кандидатуру выдвинуло российское правительство. Чуть менее чем через год экс-министр покинула этот пост.
Летом 2022 года Кнайсль сообщила, что ей поступали угрозы расправой и она переехала в Ливан. Позже Кнайсль объяснила, что уехала туда, а не в Россию, потому что лучше знает эту страну и говорит по-арабски.