Кнайсль заявила о сбывшемся через 2 месяца прогнозе Путина по экономике

Отвечая на соответствующий вопрос, он выразил уверенность, что в ближайшие годы Россия сохранит это шестое место и будет смотреть, как «двигаться дальше». Президент отметил, что в Германии — «локомотиве европейской экономики» — «будут происходить те негативные процессы, которые мы сейчас наблюдаем». Так, там ожидается спад экономики примерно на 0,7%, растет безработица и инфляция. У России же инфляция 2,3%, а в конце года, может быть, «будет около 5%», говорил Путин. (За период с 14 по 20 ноября 2023 года годовая инфляция в России составила 7,37%, сообщал Росстат. В Германии в том же месяце показатель составлял 3,2%).