Казахстан возглавил ОДКБ

Первое. Сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности. Предлагаем сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с Организацией Объединенных Наций и её структурами. Эта работа ведётся на основе Совместной декларации о сотрудничестве между секретариатами ОДКБ и ООН от 18 марта 2010 года. Выступаем за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и ШОС. Конкретные шаги для этого определены в «Практических мерах по укреплению сотрудничества ОДКБ с СНГ и ШОС», — отметил Касым-Жомарт Токаев.