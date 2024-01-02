Bloomberg: Иран направил эсминец в Красное море для защиты хуситов от США

В сообщении Tasnim уточнял, что иранские корабли действуют в регионе «для обеспечения безопасности морских путей с 2009 года». Причины, по которым Alborz был отправлен в Красное море, не уточнялись.
Bloomberg отмечает, что решение иранских властей рассматривается как вызов США и группе, которая создана для прекращения атак на корабли йеменскими хуситами. Присутствие иранского эсминца, пишет агентство, осложняет усилия США по обеспечению безопасности маршрута.
31 декабря военное командование США сообщило, что хуситы атаковали контейнеровоз Maersk Hangzhou. Находившиеся вблизи американские авианосцы потопили три судна хуситов, в результате погибли десять боевиков. Накануне группировка йеменских хуситов выпустила две баллистические ракеты по американской барже в южной части Красного моря.
В последние несколько месяцев участились обстрелы судов, следующих в международных водах в Красном море, на фоне войны между Израилем и палестинским движением «Хамас». 19 ноября вооруженные силы Йемена, подконтрольные группировке хуситов, сообщили, что намерены атаковать любые израильские суда в Красном море.
Лусине Баласян