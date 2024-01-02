Bloomberg: Иран направил эсминец в Красное море для защиты хуситов от США

В последние несколько месяцев участились обстрелы судов, следующих в международных водах в Красном море, на фоне войны между Израилем и палестинским движением «Хамас». 19 ноября вооруженные силы Йемена, подконтрольные группировке хуситов, сообщили, что намерены атаковать любые израильские суда в Красном море.