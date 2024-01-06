Блинкен обсудил в Турции вопросы безопасной доставки продукции РФ и Украины

Ранее в этот день сообщалось, что Фидан провел в Стамбуле переговоры с Блинкеном о ситуации в секторе Газа и вступлении Швеции в НАТО. Поездка Блинкена проходит в рамках дипломатического тура по странам Ближнего Востока и связана с опасениями американской администрации на тему дальнейшего расширения палестино-израильского конфликта. Помимо встречи с Фиданом госсекретарь также провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.