У главы Пентагона Остина диагностировали рак простаты

«Изменения в результатах лабораторных исследований в начале 2023 года выявили у министра рак простаты, требующий лечения. Двадцать второго декабря, после консультации с командой врачей, он был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида и прошел минимально инвазивную хирургическую процедуру, называемую простатэктомией, для лечения рака простаты», — следует из сообщения.
Как отметили врачи, во время операции Остин находился под общим наркозом и уже на следующее утро вернулся домой. Уточняется, что заболевание обнаружили на ранней стадии.
Тем не менее шефа Пентагона вновь положили в то же учреждение 1 января из-за осложнений после процедуры, проведенной за неделю до этого. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь медики ожидают его полного выздоровления.
В свою очередь, официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что полномочия главы ведомства на время проведения операции временно переходили к замминистра Кэтрин Хикс.
Чиновник также добавил, что отсутствие своевременного оповещения о госпитализации Остина связано с тем, что выявленный у него рак простаты является «глубоко личным» вопросом.
Как сообщало издание Politico, Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о состоянии министра, включая советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, а конгресс предупредили за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза.