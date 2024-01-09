У главы Пентагона Остина диагностировали рак простаты

Тем не менее шефа Пентагона вновь положили в то же учреждение 1 января из-за осложнений после процедуры, проведенной за неделю до этого. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь медики ожидают его полного выздоровления.