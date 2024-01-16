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Литва подняла расценки на железнодорожный транзит для Калининграда

Новый год начался для самого западного региона страны с неприятной новости: с 1 января прибалтийские соседи подняли тарифы на услуги своего железнодорожного оператора.
Литва подняла расценки на железнодорожный транзит для Калининграда
Источник: Минтранс РФ

В результате стоимость транзитных грузоперевозок для Калининградской области увеличилась сразу на 61 процент на отдельные виды товаров. Жители региона готовятся к очередному скачку цен. Власти видят решение проблемы в максимальной контейнеризации грузов.

Что интересно, ставки для внутренних железнодорожных перевозок прибалты подняли лишь на пять-десять процентов. Доставка контейнеров в страны Евросоюза подорожала на 13 процентов. А вот калининградское и белорусское направления пострадали больше всего.

— Мы заранее объявили тарифы за пользование общей железнодорожной инфраструктурой. Кроме того, в целом увеличился объем администрирования грузоперевозок. По этим причинам самые высокие ставки останутся для товаров, перевозимых между Литвой, Россией и Белоруссией. Тарифы на грузы, перевозимые между странами, не входящими в ЕС, изменятся на 46−62 процента, — прокомментировал железнодорожный оператор Литвы LTG Cargo.

На практике это означает, что доставка одного контейнера по железной дороге с основной территории России в Калининградскую область подорожает в среднем на 20 тысяч рублей. Для бизнеса это серьезные издержки, особенно если речь идет о крупных партиях товаров.

История с квотами уже негативно повлияла на объемы грузоперевозок. Так, к концу 2023 года погрузка на Калининградской железной дороге составила 1,7 миллиона тонн, что более чем на 20 процентов меньше аналогичных показателей 2022-го. С учетом новых реалий эти цифры могут опуститься еще ниже. Сокращение объемов, в свою очередь, прямо повлияет на количество литовских квот для российского эксклава.

Впрочем, несмотря на трудности, региональный бизнес не унывает и пытается найти выход из сложившейся ситуации. Логисты убеждены, что нужно любыми способами сохранять высокие объемы железнодорожных перевозок. Для этого необходимо пересмотреть саму структуру товаропотоков.

— Действительно, зафиксирован рост цен на контейнерную перевозку более чем на 60 процентов. В абсолютных цифрах это 20 тысяч рублей за одну единицу. Владельцы сухих грузов, которые не попали под санкции, должны более активно пользоваться железнодорожными перевозками, а не стоять в очередях на паромы, — подчеркнул директор по логистике и развитию крупной компании-перевозчика Виктор Фоминский. — Важна сама структура грузоперевозок. Так, товары, требующие соблюдения температурного режима, мы доставляем в рефрижераторах. Если для грузов, напротив, необходимо тепло, то доступны широкопаллетные контейнеры с утеплением.

Решить проблему, по словам экспертов, поможет специальный контрейлерный поезд. Таким составом можно одновременно отправить до 70 транспортных средств. Следует он до московской станции Белый Раст. Еще одним перспективным направлением с точки зрения грузоперевозок является белорусская станция Могилев-2.

С такой позицией согласились и в правительстве Калининградской области. Власти убеждены, что решить транзитную проблему российского эксклава можно не только посредством увеличения морских судов, но и через максимальную контейнеризацию грузов и уже упомянутые контрейлерные перевозки.

— Существующий контейнерный поезд ходит один раз в пять дней. Нашим производителям хотелось бы увеличить частоту рейсов, но сделать это пока не позволяет грузовая база. Контрейлерные платформы тем временем можно добавить к не полностью сформированному контейнерному составу, и проблема будет решена, — отметил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов. — Любой дополнительный вид перевозок, который может убрать с сухопутных границ часть автомобильного транспорта, пойдет в зачет всем перевозчикам. Мы понимаем, как это сделать, и готовы оказать соответствующую поддержку. Такой дополнительный вариант транспортной перевозки обязательно запустим.

Пока же региональному бизнесу дали четкую установку: все, что возможно везти сушей, необходимо переключать на железную дорогу. В противном случае литовская система квотирования сыграет против региона. Официально объемы лимита еще не озвучили, однако руководство Калининградской железной дороги ожидает их на уровне 2,09 миллиона тонн. Это уже на 350 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году. Дальнейшего снижения допускать нельзя.

Впрочем, о морской составляющей тоже не забывают. Крупная федеральная логистическая компания планирует в середине 2024 года поставить на линию Санкт-Петербург — Калининград специальное судно «Инженер Вешняков» для перевозки автомобилей и железнодорожных вагонов. Оно подстрахует фирмы, доставляющие грузы фурами и поездами, на случай непредвиденных обстоятельств на российско-литовской границе. Сейчас теплоход модернизируют под нужды региона, после чего сразу направят на регулярную морскую линию.

Прямая речь

Феликс Лапин, председатель Калининградской торгово-промышленной палаты:

— Мы разделяем позицию всех организаций, которые пытаются администрировать сухопутные грузоперевозки. В современных условиях подавляющее большинство товаров, не попавших в санкционные списки, должно ехать землей. Иначе мы потеряем квоты. Со своей стороны мы готовы обратиться в Минэкономразвития России, ФАС и РЖД с просьбой снизить тарифы на доставку рефконтейнеров.

экономика