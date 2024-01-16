Литва подняла расценки на железнодорожный транзит для Калининграда

— Действительно, зафиксирован рост цен на контейнерную перевозку более чем на 60 процентов. В абсолютных цифрах это 20 тысяч рублей за одну единицу. Владельцы сухих грузов, которые не попали под санкции, должны более активно пользоваться железнодорожными перевозками, а не стоять в очередях на паромы, — подчеркнул директор по логистике и развитию крупной компании-перевозчика Виктор Фоминский. — Важна сама структура грузоперевозок. Так, товары, требующие соблюдения температурного режима, мы доставляем в рефрижераторах. Если для грузов, напротив, необходимо тепло, то доступны широкопаллетные контейнеры с утеплением.