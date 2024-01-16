Литва подняла расценки на железнодорожный транзит для Калининграда

В результате стоимость транзитных грузоперевозок для Калининградской области увеличилась сразу на 61 процент на отдельные виды товаров. Жители региона готовятся к очередному скачку цен. Власти видят решение проблемы в максимальной контейнеризации грузов.
Что интересно, ставки для внутренних железнодорожных перевозок прибалты подняли лишь на пять-десять процентов. Доставка контейнеров в страны Евросоюза подорожала на 13 процентов. А вот калининградское и белорусское направления пострадали больше всего.
— Мы заранее объявили тарифы за пользование общей железнодорожной инфраструктурой. Кроме того, в целом увеличился объем администрирования грузоперевозок. По этим причинам самые высокие ставки останутся для товаров, перевозимых между Литвой, Россией и Белоруссией. Тарифы на грузы, перевозимые между странами, не входящими в ЕС, изменятся на 46−62 процента, — прокомментировал железнодорожный оператор Литвы LTG Cargo.
История с квотами уже негативно повлияла на объемы грузоперевозок. Так, к концу 2023 года погрузка на Калининградской железной дороге составила 1,7 миллиона тонн, что более чем на 20 процентов меньше аналогичных показателей 2022-го. С учетом новых реалий эти цифры могут опуститься еще ниже. Сокращение объемов, в свою очередь, прямо повлияет на количество литовских квот для российского эксклава.
Впрочем, несмотря на трудности, региональный бизнес не унывает и пытается найти выход из сложившейся ситуации. Логисты убеждены, что нужно любыми способами сохранять высокие объемы железнодорожных перевозок. Для этого необходимо пересмотреть саму структуру товаропотоков.
— Действительно, зафиксирован рост цен на контейнерную перевозку более чем на 60 процентов. В абсолютных цифрах это 20 тысяч рублей за одну единицу. Владельцы сухих грузов, которые не попали под санкции, должны более активно пользоваться железнодорожными перевозками, а не стоять в очередях на паромы, — подчеркнул директор по логистике и развитию крупной компании-перевозчика Виктор Фоминский. — Важна сама структура грузоперевозок. Так, товары, требующие соблюдения температурного режима, мы доставляем в рефрижераторах. Если для грузов, напротив, необходимо тепло, то доступны широкопаллетные контейнеры с утеплением.
Решить проблему, по словам экспертов, поможет специальный контрейлерный поезд. Таким составом можно одновременно отправить до 70 транспортных средств. Следует он до московской станции Белый Раст. Еще одним перспективным направлением с точки зрения грузоперевозок является белорусская станция Могилев-2.
С такой позицией согласились и в правительстве Калининградской области. Власти убеждены, что решить транзитную проблему российского эксклава можно не только посредством увеличения морских судов, но и через максимальную контейнеризацию грузов и уже упомянутые контрейлерные перевозки.
— Существующий контейнерный поезд ходит один раз в пять дней. Нашим производителям хотелось бы увеличить частоту рейсов, но сделать это пока не позволяет грузовая база. Контрейлерные платформы тем временем можно добавить к не полностью сформированному контейнерному составу, и проблема будет решена, — отметил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов. — Любой дополнительный вид перевозок, который может убрать с сухопутных границ часть автомобильного транспорта, пойдет в зачет всем перевозчикам. Мы понимаем, как это сделать, и готовы оказать соответствующую поддержку. Такой дополнительный вариант транспортной перевозки обязательно запустим.
Впрочем, о морской составляющей тоже не забывают. Крупная федеральная логистическая компания планирует в середине 2024 года поставить на линию Санкт-Петербург — Калининград специальное судно «Инженер Вешняков» для перевозки автомобилей и железнодорожных вагонов. Оно подстрахует фирмы, доставляющие грузы фурами и поездами, на случай непредвиденных обстоятельств на российско-литовской границе. Сейчас теплоход модернизируют под нужды региона, после чего сразу направят на регулярную морскую линию.
Прямая речь
Феликс Лапин, председатель Калининградской торгово-промышленной палаты:
— Мы разделяем позицию всех организаций, которые пытаются администрировать сухопутные грузоперевозки. В современных условиях подавляющее большинство товаров, не попавших в санкционные списки, должно ехать землей. Иначе мы потеряем квоты. Со своей стороны мы готовы обратиться в Минэкономразвития России, ФАС и РЖД с просьбой снизить тарифы на доставку рефконтейнеров.