Кабмин Украины призвал запретить транспортные связи с Россией на 50 лет

Авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в 2015 году: Петр Поршенко, который тогда был украинским президентом, ввел в действие решение СНБО о применении санкций, в том числе против российских авиакомпаний. Росавиация со своей стороны ввела полный запрет на использование российского воздушного пространства украинскими авиакомпаниями. Позднее украинская сторона запретила все нерегулярные рейсы с Россией за исключением тех, которые необходимы для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста.