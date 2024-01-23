Валютная выручка, удары по объектам ВСУ и ролики ЦРУ. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Владимир Путин работает в Кремле. Через час «из ситуационного центра в Кремле» примет участие в заливке первого бетона в 4-й энергоблок АЭС «Эд-Дабаа».
Вторую половину рабочего дня президент «посвятит семьям»: он пообщается с ними на всероссийском семейном форуме «Родные — любимые» и выступит перед участниками мероприятия. Общение планируется в свободной форме.
Визит Путина в Турцию планируется, «контакты на высшем уровне российско-турецкие на повестке дня, они готовятся». «Как только президенты окончательно согласуют дату визита, мы сразу же вам сообщим».
Об эффективности продажи валютной выручки
«Это, конечно же, прерогатива правительства», «это решение правительства».
«Правительство обеспечивает стабильность темпов экономического развития, и это удается правительству хорошо». Экономическая стабильность позволяет «поддерживать темпы развития со знаком плюс, что наша экономика и делает».
Удары ВС РФ по объектам в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на атаку на Донецк со стороны украинских сил.
«Наши военные не бьют по социальным объектам и жилым кварталам. И не бьют по мирному населению — в отличие от киевского режима».
Об отказе Польши от иска в ЕСПЧ в связи с авиакатастрофой под Смоленском
В Кремле видели сообщения о решении Варшавы отказаться от иска в ЕСПЧ в связи с авиакатастрофой 2010 года, когда погиб президент Польши Лех Качиньский, но предпочитают «ознакомиться с официальной информацией».
«Наша позиция здесь хорошо известна, хорошо известны и причины этой трагической авиакатастрофы».
В Москве «всегда были против того, чтобы политизировать эту страшную аварию», и надеются перевернуть эту страницу.
Об агитационных роликах ЦРУ
Публикацию роликов с призывом сотрудничать с иностранной разведкой, как это сделало в соцсети X (бывший Twitter) в адрес россиян американское ЦРУ, — «практика достаточно распространенная».
«Разведки разных стран мира очень часто прибегают к средствам массовой информации, к социальным сетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников».
«Все-таки надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране “ВКонтакте” гораздо популярнее, чем запрещенная X».