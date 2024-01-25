США заявили о начале переговоров с Ираком о смене военного присутствия

Отмечается, что в августе США и Ирак обязались запустить этот процесс для обсуждения того, как изменятся сроки миссии Коалиции по борьбе с ИГ («Исламское государство», движение признано террористическим и запрещено в России) с учетом трех ключевых факторов: угрозы со стороны ИГ, оперативных и экологических требований, а также уровня возможностей иракских сил безопасности.
МИД Ирака в свою очередь сообщил об успехе переговоров с США и запуске Высшего военного комитета на уровне рабочих групп. Целью процесса называется формулирование «конкретного и четкого графика, определяющего продолжительность присутствия советников Международной коалиции в Ираке и постепенное и преднамеренное сокращение ее советников на иракской земле и прекращение военной миссии коалиции».
В сообщении иракского МИДа, которое приводит INA, говорится, что соглашение включает «переход к всеобъемлющим двусторонним отношениям со странами коалиции в политическом, экономическом, культурном плане, сфере безопасности и вооруженных силах в соответствии с видением иракского правительства».
В начале января власти Ирака объявили о начале вывода иностранных войск после убийства американскими военными в Багдаде полевого командира Муштака аль-Джавари с помощью беспилотника. В то же время Politico писала, что правительство Ирака в частном порядке попросило американских военных остаться в стране, а заявление о выводе войск было сделано, чтобы успокоить общественность.
США объявляли о сокращении миссии в Ираке дважды. К 2011 году, после официального завершения Второй иракской войны, начавшейся со вторжения в 2003 году, страну покинули все военнослужащие, кроме 5,5 тыс. сотрудников частных военных компаний. Это произошло после того, как двум странам не удалось договориться о соглашении о статусе сил. В 2014-м иракское правительство попросило войска США вернуться, чтобы помочь изгнать ИГ, завоевавшее к тому времени одну треть Ирака и большую часть Сирии.
В 2021 году Пентагон объявил о переходе роли миссии от боевой к консультационной, однако тогда численность американских военных в Ираке составляла 2,5 тыс. человек и не уменьшилась. В период активной фазы боевых действий, по данным Пентагона, в Ираке пребывало свыше 160 тыс. американских военных.