США заявили о начале переговоров с Ираком о смене военного присутствия

США объявляли о сокращении миссии в Ираке дважды. К 2011 году, после официального завершения Второй иракской войны, начавшейся со вторжения в 2003 году, страну покинули все военнослужащие, кроме 5,5 тыс. сотрудников частных военных компаний. Это произошло после того, как двум странам не удалось договориться о соглашении о статусе сил. В 2014-м иракское правительство попросило войска США вернуться, чтобы помочь изгнать ИГ, завоевавшее к тому времени одну треть Ирака и большую часть Сирии.