В Минюсте Молдовы прошел запуск Антикоррупционной платформы

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Министерство юстиции Молдовы запустило Антикоррупционную платформу, мероприятие прошло под председательством главы ведомства Вероники Михайлов-Морару с участием премьер-министра Дорина Речана и представителей антикоррупционных структур, сообщили в пресс-службе министерства.
Антикоррупционная платформа создана при Минюсте как консультативный орган в сфере противодействия коррупции и нацелена на улучшение взаимодействия органов власти и учреждений в решении проблем, а также для упрощения межведомственного взаимодействия.
«Борьба с коррупцией включена как в список наших обязательств перед Европейским союзом, так и в основные приоритеты правительства».
По словам министра юстиции, платформу предлагается использовать для рассмотрения острых проблем в сфере борьбы с коррупцией, а также для обсуждения проектов связанных с противодействием коррупции нормативных актов.
«В равной мере мы будем координировать усилия по принятию решений относительно выполнения обязательств, выполнения рекомендаций ЕС и механизмов мониторинга Совета Европы», — сказала Вероника Михайлов-Морару.
Участники заседания обсудили проект Положения об организации и функционировании Антикоррупционной платформы, в том числе полномочия, права и обязанности ее участников. Было предложено включить в состав структуры представителя Высшей судебной палаты.
Кроме того, были освещены мероприятия, запланированные на первое полугодие 2024 года, а также подчеркнута необходимость привлечения входящие в Антикоррупционную платформу структуры к реализации программы «Е-платформа» для мониторинга прогресса в борьбе с организованной преступностью и коррупцией.