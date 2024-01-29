В Минюсте Молдовы прошел запуск Антикоррупционной платформы

Кроме того, были освещены мероприятия, запланированные на первое полугодие 2024 года, а также подчеркнута необходимость привлечения входящие в Антикоррупционную платформу структуры к реализации программы «Е-платформа» для мониторинга прогресса в борьбе с организованной преступностью и коррупцией.