В Раде рассказали об унижении Кулебы Венгрией

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не согласен на выделение Украине 50 миллиардов евро на четыре года от Евросоюза. «Но Венгрия готова участвовать, если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет», — уточнил он.