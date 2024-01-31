При составлении базы тунеядцев в Беларуси учтут данные из России

В частности, документ вносит корректировки в постановление белорусского правительства, которое было принято в марте 2018-го. Оно обязывает не занятых в экономике трудоспособных белорусов оплачивать жилищно-коммунальные услуги по повышенному тарифу.
Сейчас в этот документ внесен новый пункт.
Теперь белорусское МВД будет получать информацию от российских коллег и передавать в погранкомитет страны «сведения о гражданах Беларуси, выехавших с территории России и въехавших на территорию РФ через пункты пропуска государственной границы России».
Также министерство внутренних дел Беларуси будет предоставлять в Минтруда и соцзащиты «сведения о гражданах, состоящих на миграционном учете в России». Эти данные белорусской стороне также будет передавать российское МВД.
«Государственный пограничный комитет ежеквартально предоставляет в министерство труда и социальной защиты сведения о гражданах в возрасте от 18 лет до общеустановленного пенсионного возраста, выехавших за пределы Беларуси, а также с территории РФ и отсутствующих суммарно 30 и более календарных дней в квартале», — говорится в постановлении.
Также документом уточняется перечень лиц, которые не относятся к занятым в экономике, и порядок работы с базами данных таких лиц.
С чего начиналось
Первая версия документа о «тунеядцах» была принята в Беларуси в 2015 году. Это был декрет «О предупреждении социального иждивенчества».
Тех, кто постоянно живет за рубежом более полугода или переехал туда надолго, согласно документу, «тунеядцами» не признавали. Ряд других категорий из неработающих обязали оплатить особый сбор.
Декрет вызвал недовольство у части населения, поэтому в 2018 году его серьезно переработали и назвали «О содействии занятости населения». Сбор отменили, но прописали, что тунеядцы будут оплачивать определенные услуги по более высоким тарифам.
Новые нормы
Было решено убрать и норму о том, что проживающие за рубежом — это не «тунеядцы». Исключение оставили только для тех, кто находится в странах ЕАЭС и работает там.
Более того, уехавшие более чем на 30 дней за границу «тунеядцы» должны платить за услуги газоснабжения, отопления и подогрева воды по полным тарифам (кроме выехавших на оздоровление или лечение).
Отменили и льготу для многодетных отцов. Ранее они по умолчанию не входили в число «тунеядцев». Теперь в одном из постановлений Совмина сказано, что занятые в экономике — это не многодетные родители, а именно матери (мачехи), которые воспитывают детей до 7 лет или троих несовершеннолетних.
При этом от статуса «тунеядцев» избавили членов советов директоров или наблюдательных советов компаний, которые получают дивиденды или другие официальные вознаграждения.