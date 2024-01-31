При составлении базы тунеядцев в Беларуси учтут данные из России

Отменили и льготу для многодетных отцов. Ранее они по умолчанию не входили в число «тунеядцев». Теперь в одном из постановлений Совмина сказано, что занятые в экономике — это не многодетные родители, а именно матери (мачехи), которые воспитывают детей до 7 лет или троих несовершеннолетних.