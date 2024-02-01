Орбан встретился с протестующими фермерами в Брюсселе

Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия должна представлять интересы европейских фермеров, а не только украинцев. По его словам, «поляки, словаки, венгры», проживающие рядом с Украиной, страдают от политики ЕС. «Но рано или поздно эта опасность будет ощущаться здесь, в Брюсселе, во Франции и Испании», — сказал Орбан.