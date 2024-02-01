Орбан встретился с протестующими фермерами в Брюсселе

«В своем заявлении премьер-министр подчеркнул, что тот факт, что сельское хозяйство является важным элементом европейской экономики, не пользуется должным уважением в Европейском союзе. Во многих странах были введены неблагоприятные для фермеров правила, что еще больше усложнило их положение», — сообщили изданию Nepszava в пресс-службе венгерского премьера.
Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия должна представлять интересы европейских фермеров, а не только украинцев. По его словам, «поляки, словаки, венгры», проживающие рядом с Украиной, страдают от политики ЕС. «Но рано или поздно эта опасность будет ощущаться здесь, в Брюсселе, во Франции и Испании», — сказал Орбан.
На саммите ЕС был утвержден план долгосрочной помощи Украине на €50 млрд, против которого в декабре выступала Венгрия.
Сегодня, 1 февраля, бельгийские сельхозпроизводители начали перекрывать въезд в Брюссель. На улицы вышли около тысячи фермеров на тракторах, в том числе в центре города. На отдельных улицах полиция использовала слезоточивый газ в ответ на использованные протестующими дымовые шашки. Протесты фермеров также продолжаются в Германии, Польше, Франции, Румынии из-за растущих цен на топливо и удобрения, конкуренции из-за рубежа и новых экологических норм ЕС.
Лусине Баласян