Евросоюз назвал условия для направления $50 млрд Украине

1 февраля в Брюсселе прошел саммит Евросоюза. По итогам встречи страны ЕС утвердили программу помощи Украине в размере €50 млрд на период с 2024-го по 2027 год. Из них €17 млрд будут направлены в виде грантов, еще €33 млрд — в виде кредитов. Также Европейский совет одобрил механизм передачи российских замороженных активов для финансирования помощи Украине.