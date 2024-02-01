Евросоюз назвал условия для направления $50 млрд Украине

Среди предварительных требований ЕС указано, что Киев обязан поддерживать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, а также обеспечить верховенство закона и гарантии соблюдения прав человека, включая права меньшинств. Украина обязана принимать меры, направленные на сохранение выделенных средств от мошенничества, коррупции и конфликтов интересов.
Указано, что Киеву необходимо провести реформы по реализации требований Евросоюза и отчитываться по ним для продолжения выплат. ЕС имеет право вносить правки в украинский план, а также прекратить финансирование в случае несоблюдения Киевом предъявленных требований. Отчеты и обсуждения механизма выплат будут проводиться ежегодно.
1 февраля в Брюсселе прошел саммит Евросоюза. По итогам встречи страны ЕС утвердили программу помощи Украине в размере €50 млрд на период с 2024-го по 2027 год. Из них €17 млрд будут направлены в виде грантов, еще €33 млрд — в виде кредитов. Также Европейский совет одобрил механизм передачи российских замороженных активов для финансирования помощи Украине.
После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти $300 млрд активов Банка России, большая часть которых находится в Бельгии. 16 января Минфин Бельгии сообщил, что Евросоюз на техническом уровне начал работу по изъятию замороженных российских активов. Россия пообещала ответить зеркальными мерами.
Александра Горошилова