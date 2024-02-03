В США назвали решение Байдена по запрету экспорта СПГ помощью России

До этого, 11 октября, Владимир Путин, комментируя отказ некоторых стран ЕС от российских энергоносителей, отметил, что российские поставки уходят на другие перспективные рынки. Он добавил, что объем потребления энергоносителей в странах ЕС сохраняется, а значит, закупаемые ранее у России ресурсы необходимо восполнять в других странах и закупать их дороже. Это уже привело к перемещению некоторых европейских предприятий в США.