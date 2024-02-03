В США назвали решение Байдена по запрету экспорта СПГ помощью России

«Что же сделал Джо Байден на прошлой неделе? Он объявил о том, что я называю субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена, он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придется покупать его у России вместо Штатов», — сказал он.
Кроме того, Круз добавил, что решение Байдена является нецелесообразным еще и потому, что лишает американских граждан их рабочих мест.
Ранее, 27 января, агентство Bloomberg сообщило, что Европа может оказаться в экономической зависимости от СПГ, предоставляемого США. Как отмечалось, после отказа европейских государств от покупки российского топлива большая часть поставок стала исходить именно из США.
26 января спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон подчеркнул, что решение Байдена о временной паузе в принятии решений по экспорту СПГ расширяет возможности России и ставит Европу в зависимость от российского топлива.
Руководитель австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн 17 января предположил, что транзит российского газа через украинскую территорию может в скором времени прекратиться на фоне конфликта. Он также подчеркнул, что Москва и Киев всё еще не подписали новый контракт о транзите газа в Европу.
До этого, 11 октября, Владимир Путин, комментируя отказ некоторых стран ЕС от российских энергоносителей, отметил, что российские поставки уходят на другие перспективные рынки. Он добавил, что объем потребления энергоносителей в странах ЕС сохраняется, а значит, закупаемые ранее у России ресурсы необходимо восполнять в других странах и закупать их дороже. Это уже привело к перемещению некоторых европейских предприятий в США.
Еще 11 октября президент РФ Владимир Путин сказал, что европейцы теперь переплачивают за поставки нефти и газа, поэтому экономика ЕС находится на «нулевой отметке».
Западные страны усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.