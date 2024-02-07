Херш указал на намеренный провал расследования взрывов «Северных потоков»

Журналист высказал уверенность в том, что вина за взрыв «Северных потоков» лежит на США и лично на президенте этой страны Джо Байдене, который отдал приказ. Херш также отметил, что Швеция и Дания, которые начали расследование, так и не довели его до логического завершения именно потому, что знали правду, которую намеревались скрыть.