Херш указал на намеренный провал расследования взрывов «Северных потоков»

Журналист высказал уверенность в том, что вина за взрыв «Северных потоков» лежит на США и лично на президенте этой страны Джо Байдене, который отдал приказ. Херш также отметил, что Швеция и Дания, которые начали расследование, так и не довели его до логического завершения именно потому, что знали правду, которую намеревались скрыть.
«Неспособность этих двух стран завершить расследование, возможно, объясняется тем, что, как мне сказали, некоторые высокопоставленные чиновники в обеих странах прекрасно понимали, что происходит», — написал он.
По мнению журналиста, Швеция и Дания не могли не знать о подводных погружениях США в Балтийском море за несколько месяцев до инцидента. Дополнительным аргументом служит и тот факт, что Россию не пригласили работать над расследованием сообща.
Кроме того, по словам Херша, одной из целей подрыва «Северных потоков» было не допустить примирения России и Германии.
Ранее, 6 февраля, немецкий политолог Харли Шлангер предположил, что Швеция знает, что случилось с «Северными потоками», но не хочет раскрывать правду, чтобы не расстроить НАТО. Политолог заявил, что расследование вообще не велось, а ситуация с подорванными газопроводами привела к повышению цен на газ в Германии.
Ранее в этот же день генпрокуратура ФРГ сообщила о продолжении расследования по «Северным потокам». Тогда же немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что прокуратура Швеции в ближайшие дни может объявить о прекращении расследования взрывов на «Северных потоках». По данным издания, шведская прокуратура, по всей видимости, не смогла выявить конкретных подозреваемых.
Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия неоднократно запрашивала данные по расследованию взрывов на «Северных потоках», однако ни разу не получила ответа.
В декабре 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров назвал правдоподобной версию, что за подрывами могут стоять западные спецслужбы. По его словам, есть все основания полагать, что «эксперты спецподразделений англосаксов и других стран активно участвовали и продолжают участвовать в террористических актах».
Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.
Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля 2023 года, к взрывам причастны США. Херш утверждал, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.