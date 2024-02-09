Арабские страны пытаются уговорить «Хамас» смягчить требования к еврейскому государству

До сих пор глава Белого дома не позволял себе такой критики в отношении израильского курса. В отношении лично премьер-министра Нетаньяху — да (в конце декабря Джо Байден заявил, что глава израильского правительства из-за своей политики «теряет международную поддержку»). В отношении радикальных членов израильского кабинета министров — да (на прошлой неделе США даже ввели санкции против еврейских поселенцев). Однако все четыре месяца кампании в Газе Вашингтон ни разу публично не допускал сомнений в том, что Израиль поступает правильно.