Арабские страны пытаются уговорить «Хамас» смягчить требования к еврейскому государству

Торг о перемирии
9 февраля главы МИД Катара, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и ОАЭ, а также генсек исполкома Организации освобождения Палестины Хусейн аль-Шейх встретились в Эр-Рияде. Главная тема переговоров — война между Израилем и «Хамасом» в Газе и сорванная сделка о прекращении огня. На встрече министры говорили о необходимости достижения «немедленного и полного» перемирия, а также о «важности принятия необратимых шагов для реализации решения о двух государствах» — то есть создания палестинского государства.
Встреча прошла через два дня после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг трехэтапный мирный план «Хамаса».
Он включал прекращение боевых действий на четыре с половиной месяца, возвращение 130 израильских заложников в обмен на 1,5 тыс. палестинских заключенных, а также полный вывод военных Израиля из Газы.
Глава израильского правительства назвал требования «бредовыми» и пообещал продолжить военное наступление в Газе. Политик также заявил, что «полная победа над “Хамасом” близка», и заверил, что обеспечит «вечное разоружение Газы». Хотя, как выяснила газета The New York Times, 8 февраля представители американской разведки сообщили Конгрессу США, что Израиль по-прежнему далек от ликвидации «Хамаса».
Тем не менее, как сообщают источники газеты Times of Israel, Израиль не отказался от мирных переговоров.
Однако еврейское государство хочет оказать давление на Катар — а через него на «Хамас», — чтобы радикальное движение отозвало свои условия.
Как уточняет саудовский портал Al Arabiya, среди возможных новых условий, на которых настаивает Израиль, — изгнание «Хамаса» из Дохи. Палестинское движение открыло политический офис в катарской столице еще в 2012 году. С тех пор Доха фактически стала главной базой движения. Особенно этот статус укрепился после того, как в январе Израиль ликвидировал высокопоставленного представителя «Хамаса» Салеха аль-Арури в Бейруте. Известно, что в катарской столице проживают политический лидер «Хамаса» Исмаил Хания, а также члены политбюро движения Муса Абу Марзук и Халед Машаль.
В конце октября США усилили давление на Катар, с тем чтобы страна отказалась предоставлять площадку «Хамасу».
В декабре глава израильской службы общей безопасности «Шабак» Ронен Бар пообещал ликвидировать лидеров «Хамаса», где бы они ни находились. «Мы будем искать их повсюду: в Газе, на Западном Берегу, в Ливане, в Турции, в Катаре — везде. Это займет несколько лет, но мы это сделаем», — пригрозил представитель силового ведомства.
После этого, как сообщает израильский канал Kan, Доха проинформировала «Хамас», что катарские власти больше не смогут гарантировать безопасность руководства движения из-за угроз израильских спецслужб. По данным телеканала, уже трое высокопоставленных членов группировки покинули Катар и направились в Алжир. Официального подтверждения этой информации ни от «Хамаса», ни от катарской стороны не было.
Разочарование Вашингтона
Жесткий отказ Биньямина Нетаньяху от предложения «Хамаса» вызвал раздражение в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен, посетивший на этой неделе Саудовскую Аравию, Египет, Катар и Израиль, рассчитывал, что во время его визита в Иерусалим удастся согласовать долгожданную сделку о перемирии.
Разочарованный американский дипломат попытался быть оптимистичным и заявил журналистам: «пространство для достижения соглашения все еще остается».
До сих пор глава Белого дома не позволял себе такой критики в отношении израильского курса. В отношении лично премьер-министра Нетаньяху — да (в конце декабря Джо Байден заявил, что глава израильского правительства из-за своей политики «теряет международную поддержку»). В отношении радикальных членов израильского кабинета министров — да (на прошлой неделе США даже ввели санкции против еврейских поселенцев). Однако все четыре месяца кампании в Газе Вашингтон ни разу публично не допускал сомнений в том, что Израиль поступает правильно.
«Я разговаривал по телефону с катарцами, египтянами, саудовцами, чтобы доставить в Газу как можно больше (гуманитарной помощи.— “Ъ”) невинным людям — невинным женщинам и детям, которые нуждаются в помощи. И вот чего мы добиваемся. Я настаиваю на том, чтобы прекратить огонь, освободить заложников. Потому что, как вы знаете, я неустанно работаю над этой сделкой, чтобы добиться длительной паузы в боевых действиях в секторе Газа», — уточнил Джо Байден.
Отметим, что глава Белого дома впервые за четыре месяца войны употребил формулировку «прекращение огня» (ceasefire). До этого американское руководство использовало фразы типа «гуманитарная пауза» или «пауза в боевых действиях».
Вместе с такой критикой израильских властей глава Белого дома также начал антикризисную кампанию по восстановлению своей репутации среди американских мусульман. На фоне войны в Газе большинство мусульман США заявили, что не поддержат Джо Байдена на предстоящих в ноябре президентских выборах. 8 февраля группа членов Демократической партии отправилась в Мичиган — там проживает большое число американцев арабского и мусульманского происхождения, — чтобы заручиться поддержкой общины перед выборами (результаты в этом штате крайне важны с электоральной точки зрения). Однако вряд ли одних только заявлений с критикой израильского курса — без реального перемирия и без создания Палестины — американским мусульманам будет достаточно.
Эльнар Байназаров