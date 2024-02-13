Медведев назвал интервью Путина Карлсону «отличным уроком русской истории»

«Проведен отличный урок русской истории, слушая который многие граждане западных стран впервые отыскали Украину на карте мира, а американский дед Дементий лихорадочно вспоминал не только свое имя, но и кто же был первым президентом США. Наполеон? Черчилль? Фрэнк Синатра? А, ну конечно же, Чингачгук!» — с сарказмом заметил Медведев.
Реакция канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью Путина Карлсону свидетельствует о том, что «произошло точное попадание лекарства в цель», считает Медведев. Он отметил, что «обычно лидеры государств не высказываются на тему интервью их коллег из других стран». «А тут — на тебе. Два крупнейших политика современности — странный британец Сунак и чистокровный фриц Шольц — стали наперебой оценивать интервью российского президента Такеру Карлсону. И это им не так, и аргументы не те, и вообще ничего не нравится», — написал Медведев.
«Что тут скажешь? Произошло точное попадание лекарства в цель», — заключил политик.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям РФ с США, НАТО и Западом в целом. За первые сутки после публикации запись набрала больше 100 млн просмотров только в X.