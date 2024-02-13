Медведев назвал интервью Путина Карлсону «отличным уроком русской истории»

Реакция канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью Путина Карлсону свидетельствует о том, что «произошло точное попадание лекарства в цель», считает Медведев. Он отметил, что «обычно лидеры государств не высказываются на тему интервью их коллег из других стран». «А тут — на тебе. Два крупнейших политика современности — странный британец Сунак и чистокровный фриц Шольц — стали наперебой оценивать интервью российского президента Такеру Карлсону. И это им не так, и аргументы не те, и вообще ничего не нравится», — написал Медведев.