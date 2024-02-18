Нидерландский премьер предложил «не ныть» по поводу Трампа

В европейских странах до сих пор нет понимания, как выстраивать отношения с США при президенте Трампе, кроме как снова льстить и заниматься «деловыми подношениями», рассказали New York Times европейские дипломаты на условиях анонимности. Газета узнала, что небольшие страны континента, наиболее близкие к России, попытаются завоевать его расположение, увеличив закупки американского вооружения — по примеру Польши во время его предыдущего президентского срока; тогда же она сделала «грандиозный акт лести», предложив назвать военную базу именем Трампа.