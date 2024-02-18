Байден предрек потерю Украиной других городов после бегства ВСУ из Авдеевки

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевку в ДНР, противник бежал, бросив при этом вооружение и военную технику. Информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома ВСУ и взятия города под контроль. Шойгу подчеркнул, что освобождение Авдеевки российскими военными позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и значительно обезопасить город от ударов киевского режима. На данный момент солдаты ВС РФ проводят мероприятия, направленные на зачистку Донецка от боевиков ВСУ и на блокирование их подразделений.