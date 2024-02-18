Байден предрек потерю Украиной других городов после бегства ВСУ из Авдеевки

«Я говорил с (президентом Украины Владимиром. — Ред.) Зеленским сегодня днем, чтобы сообщить ему: я уверен, что мы получим эти деньги. На карту поставлено столь много. НАТО имеет решающее значение для нашего выживания», — сказал президент США.
При этом, когда журналисты спросили у главы Белого дома, уверен ли он, что в скором времени Россия не освободит новые населенные пункты, тот ответил отрицательно. Кроме того, Байден назвал идею прекращения накачки киевского режима оружием неэтичной.
«Мысль о том, что у нас [Вашингтона] заканчиваются боеприпасы, что мы отвернемся (от Киева. — Ред.), я нахожу абсурдной, неэтичной. Поэтому я буду бороться за то, чтобы получить для них [ВСУ] боеприпасы, в которых они нуждаются», — указал он.
Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевку в ДНР, противник бежал, бросив при этом вооружение и военную технику. Информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома ВСУ и взятия города под контроль. Шойгу подчеркнул, что освобождение Авдеевки российскими военными позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и значительно обезопасить город от ударов киевского режима. На данный момент солдаты ВС РФ проводят мероприятия, направленные на зачистку Донецка от боевиков ВСУ и на блокирование их подразделений.
Президент РФ Владимир Путин после доклада Шойгу о взятии Авдеевки поздравил российских военнослужащих с этим успехом и важной победой на поле боя. Также российский лидер в своей телеграмме поблагодарил войска группировки «Центр» и их командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева за освобождение данного населенного пункта от ВСУ.
Тогда же сообщалось, что Белый дом обвинил конгресс США в бездействии в вопросе оказания помощи киевскому режиму после бегства ВСУ из Авдеевки.
О выводе подразделений ВСУ из Авдеевки 17 февраля сообщил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский. Он уточнил, что решение было принято из-за сложившейся оперативной обстановки и желания избежать окружения.
При этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 18 февраля заявил, что приказ Сырского об оставлении Авдеевки был выпущен только спустя сутки после начавшегося бегства украинских войск из данного населенного пункта.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции 17 февраля, обвинил Запад в недостаточной помощи в вооружении, повлекшей вывод украинских войск из Авдеевки.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев решил вывести войска из Авдеевки не для спасения людей, а потому, что может воевать только за деньги. По ее мнению, всё остальное для властей Украины не имеет никакого значения.
Украина еще в июле 2014 года взяла под свой контроль Авдеевку, вытеснив ополчение ДНР. Таким образом, украинские формирования создали себе плацдарм для наступления на Донецк. С 2015 года они приступили к строительству укрепленных позиций на территории города.
С 2014 года из Авдеевки вооруженные украинские формирования обстреливают жилые кварталы Донецка. Позиции в районе Ясиноватой и Донецка позволяли им держать под угрозой фильтровальную и насосную станции. От этих объектов зависело водоснабжение миллионов людей в Донецке и ближайших поселках, причем как в ДНР, так и на подконтрольных Украине территориях.
Захват Авдеевки также дал им возможность взять под огневой контроль трассы Донецк — Луганск и Дебальцево — Горловка. Отсюда же ВСУ обстреливали Ясиноватую — серьезный железнодорожный узел и пересечение пяти стратегически важных автомобильных дорог.
Последние месяцы российская армия вела активную оборону с улучшением положения на донецком направлении. После провала контрнаступления украинских боевиков инициатива перешла к российским войскам. 10 октября наши военнослужащие начали активно наступать в районе Авдеевки. В Киеве признали, что ситуация для ВСУ сложная. Утром 12 октября российским войскам удалось вклиниться в оборону противника на 300−600 м с юга. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские солдаты уверенно продвигаются вперед с двух сторон в Авдеевке, попутно уничтожая опорные пункты ВСУ.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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