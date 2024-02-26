Фицо заявил, что «у него мурашки бегают по спине» от темы поддержки Киева

По данным BFMTV, 26 февраля в Елисейском дворце соберутся около 20 глав государств и правительств, большинство — из ЕС, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда, а также премьеры 15 стран Евросоюза. Также во встрече примут участие представители США и Канады, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Представителей Венгрии и Словакии на ней не будет «по причинам повестки дня», заявили в Елисейском дворце, сообщает BFMTV. Целью встречи — «мобилизовать и изучить все средства для эффективной поддержки Украины», пояснили там. На ней по видеосвязи выступит президент Украины Владимир Зеленский.