Спецпредставитель Китая посетит Россию и Украину для урегулирования

Как сообщал The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных западных чиновников, Ли Хуэй предложил европейским странам призвать стороны конфликта к немедленному прекращению огня на Украине и оставить за Россией включенные в ее состав новые территории. На это ему ответили, что «замораживание конфликта не отвечает интересам международного сообщества, если не будет вывода российских войск», рассказал газете западный дипломат на условиях анонимности.