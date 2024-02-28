Шольц заявил, что немецких солдат не будут отправлять на Украину

«НАТО не является и не станет стороной конфликта. Так и будет впредь. Мы не хотим, чтобы война России с Украиной превратилась в войну между Россией и НАТО. В этом мы едины со всеми нашими союзниками. Это также означает: никакого участия Германии в войне! И могу прямо сказать: как федеральный канцлер я не буду отправлять военнослужащих вооруженный сил Германии на Украину!» — заявил Шольц в обращении, опубликованном на его странице в социальной сети Х.