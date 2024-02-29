Разногласия между Шольцем и Макроном переросли в открытую вражду, пишут СМИ

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов» — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия «не выиграла эту войну». По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
«Разногласия между Шольцем и Макроном по поводу военной помощи Украине перерастают в нечто вроде открытой вражды», — отмечает издание.
Politico заявляет со ссылкой на немецких чиновников, что Макрон готов «жестко говорить» об Украине, но он не предпринял достаточно действий по сравнению Берлином. Издание отмечает со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, что Германия предоставила или пообещала более 17 миллиардов евро на помощь Украины, в то время как Франция — только 640 миллионов евро.
«Французские чиновники возражают, что они предоставляют оружие, которое действительно имеет значение, и делают это с меньшими колебаниями, чем немцы», — добавляет издание.
Издание также сопоставляет подходы двух стран по помощи Украине, отмечая большую нерешительность ФРГ отправлять некоторые типы оружия, например, ракеты Taurus. Politico также замечает, что после саммита в Париже в понедельник Макрон, похоже, начал преследовать Шольца за «историческую нерешительность» Германии по поводу отправки вооружения на Украину.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выпустил отдельное видеообращение, в котором снова заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецкие военнослужащие не будут отправлены на Украину.
Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.