Monde: Франция может разрешить спецназу пересекать украинскую границу

В материале отмечается, что на данный момент Париж отрицает присутствие вооруженных сил Франции на украинской территории. Идея о возможности пересечения границы «военным инструкторам» с другими обычными подразделениями, находится в центре французских размышлений.
Таким образом Париж хочет поставить перед Москвой «стратегическую дилемму», подчеркивает издание. Во Франции полагают, что присутствие их военных могло бы защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны России.
На прошедшей в Париже пресс-конференции по поддержке Киева президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки французских войск на Украину. После слов о возможном введении на Украину войск НАТО даже Минобороны Франции поспешило объяснить, что имел в виду Макрон. В ведомстве заверили, что речь не идет об отправке военных в зону СВО для ведения боевых действий против России.