Monde: Франция может разрешить спецназу пересекать украинскую границу

На прошедшей в Париже пресс-конференции по поддержке Киева президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки французских войск на Украину. После слов о возможном введении на Украину войск НАТО даже Минобороны Франции поспешило объяснить, что имел в виду Макрон. В ведомстве заверили, что речь не идет об отправке военных в зону СВО для ведения боевых действий против России.