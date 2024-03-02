В Армении назвали стратегической ошибкой зависимость от России

По его словам, Ереван 20 лет зависел от Москвы почти по всем направлениям — в политике, экономике, науке и военной сфере, что было «частью наших общих правил безопасности». Однако в 2020 году, когда «мы увидели, что эта система не работает», армянские власти начали предпринимать шаги, чтобы иметь альтернативы для обеспечения безопасности страны. «То есть шаги были предприняты по той причине, что система безопасности не сработала как на двусторонней, так и на многосторонней основе в рамках ОДКБ», — пояснил Григорян.