Bloomberg рассказал, как в Китае игнорируют посла Украины

Иная ситуация складывается с послом России в Китае Игорем Моргуловым, который начал работу в стране в сентябре 2022 года. В интервью телеканалу «Россия 24» в феврале этого года он заявил, что 2023 год «был очень урожайным с точки зрения контактов на высшем и высоком уровнях». «Мы посчитали, посольство принимало участие в обеспечении 27 визитов сюда, в Китай, уровня федерального министра и выше — до главы государства, и нас посетило порядка ста региональных делегаций за 2023 год. Все это очень внушительные цифры», — рассказывал он (цитата по ТАСС). По его словам, в том числе благодаря механизму регулярных встреч на высшем уровне России и Китаю удалось добиться рекорда товарооборота.